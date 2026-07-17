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17 Luglio 2026 - 15.28

Veneto fra caldo e temporali, doppia allerta: sabato rischio nubifragi dopo l’afa

P.U.
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Il Veneto si prepara a un fine settimana all’insegna del meteo estremo, con il passaggio dal caldo intenso ai temporali. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo bollettino che conferma l’allerta gialla per le ondate di calore per oggi, venerdì 17 luglio, estendendola anche alla giornata di domani, sabato 18 luglio.

Ma sabato sarà caratterizzato anche da una seconda criticità. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha infatti dichiarato l’allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto ai temporali su gran parte del territorio regionale.

Secondo le previsioni, l’arrivo di aria più fresca da nord aumenterà sensibilmente l’instabilità atmosferica. I primi temporali sono attesi già dalle ore mattutine sulle aree montane, per poi estendersi nel corso della giornata anche alla pianura. Non si escludono fenomeni di forte intensità, in particolare sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura centro-orientale.

Nonostante l’arrivo dei temporali, il disagio fisico dovuto al caldo resterà elevato soprattutto sulla pianura e lungo la costa nel corso di sabato, anche se è previsto un progressivo miglioramento.

Per domenica e lunedì, invece, le previsioni indicano un sensibile calo delle temperature, con condizioni di disagio fisico generalmente deboli o moderate. Proprio per questo, al momento, non sono previste ulteriori allerte per le ondate di calore nei primi giorni della prossima settimana.

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