Operazione ‘parcheggi sicuri’ a Vicenza, al via vigilanza nei 12 principali park contro abusivi e degrado

Parte un piano straordinario di vigilanza nei principali parcheggi comunali di Vicenza per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, dell’accattonaggio molesto e delle situazioni di degrado che da anni interessano alcune aree di sosta cittadine. Il servizio, operativo dal 1° luglio, è stato presentato questa mattina durante un sopralluogo al parcheggio Rodolfi Sud, davanti all’ospedale, dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore alla Mobilità Cristiano Spiller, insieme alla consigliera delegata di Magis Smart Barbara Biondani.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Magis Smart e Municipia che, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, hanno avviato un piano congiunto di presidio e vigilanza affidato a Pantere Servizi Vicenza.

«Quella che presentiamo è una novità molto importante – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai –. Da oggi sono attivi i controlli delle “Pantere” nei parcheggi dell’ospedale di via Rodolfi, ma anche nel resto dei parcheggi a sbarra della città grazie a un accordo con Magis e Municipia. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è sempre stato un problema serio, soprattutto nell’area dell’ospedale ma anche in altre zone della città. Grazie a questi controlli e alla presenza costante di personale crediamo sarà finalmente possibile contrastare un fenomeno che per anni ha arrecato disagio ai vicentini e a chi arriva in città per visite mediche o turismo».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Cristiano Spiller: «Ringrazio Magis e Municipia per la sinergia dimostrata. Il nuovo servizio di vigilanza, attivo sia di giorno che di notte, punta a dissuadere l’accattonaggio molesto e i parcheggiatori abusivi, contribuendo a rendere le aree di sosta più sicure e tranquille per tutti gli utenti».

Barbara Biondani, consigliera delegata di Magis Smart, ha evidenziato come «sicurezza, decoro e qualità della sosta siano elementi centrali per la vivibilità della città. Grazie alla collaborazione con il Comune e Municipia e alla professionalità di Pantere Servizi Vicenza garantiremo una presenza capillare, con un presidio fisso al parcheggio Rodolfi fino all’avvio del cantiere per l’automazione e controlli itineranti negli altri parcheggi. L’obiettivo è offrire ai cittadini un’esperienza di sosta protetta e accogliente».

Il piano interessa complessivamente dodici parcheggi cittadini. Per Magis Smart saranno sorvegliati Rodolfi, Verdi, Barche e Napoli; per Municipia i parcheggi Fogazzaro, Cattaneo, Bologna, Canove, Matteotti, Stadio, Cricoli e Bandiera.

La vigilanza sarà organizzata su due livelli: un presidio fisso diurno al parcheggio Rodolfi Sud, che resterà attivo fino all’apertura del cantiere per la completa automazione dell’area, e un presidio itinerante serale e notturno negli altri undici parcheggi, servizio che proseguirà per almeno un anno.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale sottolinea l’impegno condiviso con i due gestori nel migliorare la sicurezza urbana e trasformare i parcheggi cittadini in spazi non solo funzionali alla mobilità, ma anche costantemente controllati e più sicuri per residenti e visitatori.