Camper, stop alle soste “infinite”: Montorso introduce il limite di 48 ore e nuove regole

Basta soste prolungate e utilizzi impropri dell’area camper. Il Comune di Montorso Vicentino ha approvato un nuovo regolamento che disciplina l’utilizzo dell’area di via 8 Settembre, con l’obiettivo di favorire il ricambio dei mezzi, garantire il decoro e consentire a un maggior numero di turisti di usufruire degli spazi disponibili.

L’area è dotata di tre stalli riservati alla sosta temporanea di camper e autocaravan, dieci posti auto, una colonna di servizio con pozzetto di scarico utilizzabile anche per le cassette estraibili, due fontane per il rifornimento di acqua potabile e punti di erogazione dell’energia elettrica.

La novità principale riguarda la durata della permanenza: camper, autocaravan, caravan e roulotte potranno sostare esclusivamente per finalità turistiche e per un massimo di 48 ore consecutive. Inoltre, tra un’uscita e un nuovo ingresso dovranno trascorrere almeno tre giorni, così da evitare occupazioni continuative degli stalli.

Il regolamento ribadisce anche il divieto di qualsiasi forma di campeggio e introduce una serie di prescrizioni per la tutela dell’area. Sarà vietato occupare spazi oltre il proprio stallo, giocare con palloni o altri oggetti da lancio, lasciare cani senza guinzaglio o abbandonarne le deiezioni, accendere fuochi o barbecue, lavare o stendere panni all’esterno dei mezzi, lavare i veicoli, utilizzare televisori, radio o altri diffusori sonori all’aperto o con volume elevato nelle ore serali e notturne. Vietato anche danneggiare il verde, modificare lo stato dei luoghi o arrecare danni agli impianti e alle attrezzature presenti.

Gli utenti saranno inoltre tenuti a lasciare pulita la piazzola occupata e l’area destinata al carico e allo scarico delle acque grigie e nere.

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative comprese tra 25 e 500 euro, oltre alla possibilità di essere allontanati dall’area. I controlli saranno affidati alla Polizia Locale Vicenza Ovest.

«L’emanazione del regolamento – spiega il sindaco Emma Baron – nasce dal fatto che abbiamo riscontrato permanenze molto lunghe, ben oltre i tempi ora previsti. Situazioni che impedivano ad altri camperisti di utilizzare l’area e che rischiavano di diventare una consuetudine. Da ora vigileremo affinché le nuove regole vengano rispettate».