Attacco intimidatorio a Moreno Marsetti: venerdì Malo la mobilitazione di solidarietà di sindaci e cittadini

Vicenza, 15 luglio 2026 – Una risposta ferma, corale e democratica contro ogni forma di violenza e intimidazione. La Provincia di Vicenza chiama a raccolta i primi cittadini, le istituzioni e la cittadinanza per una manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco di Malo e vicepresidente della Provincia, vittima di un grave attacco incendiario che ha devastato il capannone dell’azienda di famiglia a Isola Vicentina.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio, alle ore 16, davanti al Municipio di Malo.

L’iniziativa nasce dalla forte e spontanea richiesta di tantissimi sindaci del territorio vicentino, desiderosi di stringersi attorno al collega e di ribadire con forza che le istituzioni non si lasciano intimidire.

“Quello che ha colpito Moreno Marsetti non è solo un attacco a un uomo, a un imprenditore e alla sua famiglia, a cui va tutta la nostra vicinanza, ma è un colpo inferto a tutta la comunità vicentina e alle istituzioni che rappresentiamo -sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin– Davanti a un gesto di tale gravità non possiamo e non vogliamo restare in silenzio. Per questo, accogliendo l’appello accorato di tantissimi sindaci del nostro territorio, abbiamo voluto organizzare questo momento di presenza fisica e condivisa. Venerdì saremo a Malo, con le nostre fasce tricolori, per dire chiaramente che chi tocca un amministratore locale tocca lo Stato e l’intera comunità. Invito i colleghi sindaci, i rappresentanti delle categorie economiche, delle forze sociali e tutti i cittadini a unirsi a noi per riaffermare i valori della legalità, del rispetto e della solidarietà civile.“