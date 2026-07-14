Un allenamento speciale per il futuro di Aurora: a Noventa Vicentina la Réunion solidale di Ginnastica Dinamica Militare

NOVENTA VICENTINA (Vicenza) – Lo sport che unisce, crea comunità e si trasforma in un potente strumento di solidarietà. Venerdì 17 luglio 2026 il Basso Vicentino diventerà il cuore pulsante di una grande mobilitazione benefica in occasione della Réunion G.D.M.I. della Regione Veneto. L’evento, patrocinato dal Comune di Noventa Vicentina e illustrato nella locandina ufficiale “WhatsApp Image 2026-07-13 at 10.43.34.jpeg”, propone un allenamento speciale di un’ora aperto a tutti, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del progetto “Un passo per Aurora”.

Una sfida da 500.000 euro per il futuro di una bambina

Aurora è una bambina italiana nata nel settembre 2024 con una rara e complessa malformazione alla gamba sinistra: la mancanza del femore comporta che il suo piedino si trovi all’altezza del ginocchio opposto. Nonostante la gravità della patologia, Aurora dimostra ogni giorno una forza e una determinazione straordinarie.

Per permetterle di camminare e vivere una vita attiva, è necessario un delicato e sofisticato intervento chirurgico eseguibile esclusivamente negli Stati Uniti presso il Paley Institute in Florida, centro d’eccellenza mondiale guidato dal dottor Dror Paley. L’esperto internazionale ha confermato che Aurora è la candidata ideale per l’operazione di Rotationplasty Paley-Brown, una tecnica che trasformerà il suo piedino in un “nuovo ginocchio” funzionale all’applicazione di una protesi. Il costo complessivo della sfida medica — che include l’intervento, la protesi, la lunga riabilitazione e il soggiorno negli USA — ammonta a 500.000 euro. L’evento GDMI nasce proprio per finanziare questo percorso e avvicinare Aurora al traguardo della libertà di movimento.

I dettagli dell’evento e come partecipare

L’appuntamento in presenza prevede un’ora di ginnastica ad alta energia guidata dagli istruttori nazionali GDMI. Sono disponibili 300 posti ed è richiesta l’iscrizione.

Quando: Venerdì 17 luglio 2026

Venerdì 17 luglio 2026 Dove: Noventa Vicentina (VI)

Noventa Vicentina (VI) Modalità di partecipazione: Offerta libera a partire da 5,00€. L’intero ricavato sarà devoluto alla fondazione “ITALIA PER IL DONO” per la causa “Un passo per Aurora”.

Offerta libera a partire da 5,00€. L’intero ricavato sarà devoluto alla fondazione “ITALIA PER IL DONO” per la causa “Un passo per Aurora”. Quota assicurativa per i non iscritti GDM: È richiesto un contributo di 10,00€ per la necessaria copertura assicurativa dei partecipanti esterni.

Dietro l’organizzazione della manifestazione si schiera lo staff dirigenziale e tecnico di GDMI: Marco Businaro (istruttore dei centri di Noventa Vicentina ed Este e responsabile per il basso vicentino), Elisa Pulito (istruttrice del centro di Arquà Petrarca) e Simone Martini (responsabile regionale dei centri GDMI Veneto).

Tutti i cittadini, gli appassionati di fitness e chiunque desideri sostenere questa buona causa sono invitati a partecipare e a estendere l’invito ad amici e conoscenti per riempire i 300 posti disponibili.

Per maggiori informazioni e per la prenotazione dei posti è possibile contattare gli organizzatori: