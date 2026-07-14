Visioni di Danza torna al Castello di Romeo: tre spettacoli sotto le stelle a Montecchio Maggiore

Il festival Visioni di Danza rinnova anche quest’anno il suo tradizionale appuntamento estivo al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore. Martedì 14 luglio, alle 21.15, il suggestivo scenario delle mura medievali ospiterà una serata di danza contemporanea che, come da tradizione, vedrà il pubblico assistere agli spettacoli seduto sull’erba e sotto le stelle, favorito anche dalle temperature estive.

In programma tre performance proposte da altrettante compagnie nazionali, due delle quali in prima regionale.

Ad aprire la serata sarà “Frammenti” della Twain Physical Dance Theatre, in prima regionale, con la regia di Loredana Parrella, che firma anche la coreografia insieme a Yoris Petrillo. Lo spettacolo, ispirato al celebre racconto La sentinella di Frederick Brown, affronta un tema di forte attualità, mettendo in discussione il confine tra “noi” e “gli altri”. La narrazione evidenzia come l’Altro venga spesso percepito come un nemico senza che vi sia un reale tentativo di comprenderlo, mostrando invece quanto siano più numerosi gli elementi che uniscono rispetto a quelli che dividono e sottolineando l’assurdità di ogni guerra.

Seguirà “Twiggies” della Compagnia Arearea, interpretato da Irene Ferrara e Angelica Margherita su coreografia di Roberto Cocconi, con musiche dei The United States of America e dei Pink Floyd. La performance prende ispirazione dalla figura di Twiggy, nome d’arte di Lesley Hornby, iconica modella londinese simbolo degli anni Sessanta e della Swinging London. Prima a indossare la minigonna, divenne emblema delle rivoluzioni culturali e della nuova libertà espressiva della gioventù dell’epoca.

A chiudere la serata sarà l’altra prima regionale, “Pitbull” della compagnia ASMED – Balletto di Sardegna, con concept e coreografia di Rocco Suma del collettivo S Dance Company. Sul palco saliranno Sally Demonte, Flavia Giuliani, Sara Salvo, Salvatore Sciancalepore, Rocco Suma e Sofia Zanetti. Lo spettacolo affronta il tema della violenza collettiva e del meccanismo che trasforma un gruppo in un branco capace di accanirsi contro il singolo. Il parallelismo tra l’essere umano e il pitbull richiama il concetto di una violenza appresa, evidenziando il peso che cultura, educazione e condizionamenti sociali esercitano sui comportamenti individuali.

I biglietti costano 15 euro l’intero e 10 euro il ridotto. Saranno in vendita alla biglietteria del Castello di Romeo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (tel. 0444 492259). Su Vivaticket è disponibile un titolo d’ingresso che comprende l’intera serata con i tre spettacoli al prezzo di 15 euro (ridotto 10 euro). Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a visionididanza@gmail.com oppure contattare il numero 393 1048528.