Veneto, allerta gialla per temporali sabato 11 luglio: rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento

La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allerta gialla (fase di attenzione) per rischio di temporali su tutto il territorio regionale nella giornata di sabato 11 luglio. In diverse aree del Veneto è stata inoltre attivata la fase di attenzione anche per rischio idrogeologico, alla luce delle previsioni che indicano un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Secondo il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile, già nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, è previsto un aumento dell’instabilità atmosferica con lo sviluppo di rovesci e temporali, inizialmente più probabili sui rilievi e successivamente, in serata, in possibile estensione alla fascia pedemontana e alla pianura occidentale. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

La situazione sarà più critica nella giornata di sabato, quando è previsto un ulteriore incremento dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi, che potranno risultare anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da forti precipitazioni, raffiche di vento sostenute e locali grandinate.

Oltre al maltempo, il bollettino segnala anche un progressivo aumento del disagio fisico dovuto al caldo. Nella giornata di domenica il disagio sarà in lieve aumento, attestandosi su valori generalmente moderati e localmente intensi in pianura e lungo la costa. Per lunedì è previsto un quadro pressoché stazionario.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, valida per l’intera giornata di sabato 11 luglio. In alcune aree del Veneto resterà attiva anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico, in relazione ai possibili effetti delle precipitazioni intense.

La Protezione civile invita cittadini e amministrazioni a seguire gli aggiornamenti meteo e ad adottare le consuete misure di prudenza, soprattutto durante gli spostamenti e nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi.

Per ulteriori informazioni e per consultare i bollettini aggiornati è possibile visitare il portale della Protezione civile della Regione del Veneto.

PREVISIONI PIANURA E MONTAGNA

Dopo diversi giorni caratterizzati dal dominio dell’anticiclone africano e da temperature ben oltre la media stagionale, il fine settimana porterà una temporanea parentesi di instabilità sul Veneto. L’espansione dell’alta pressione subtropicale sarà infatti meno marcata nella giornata di sabato 11 luglio, favorendo l’arrivo di rovesci e temporali diffusi accompagnati da un sensibile calo delle temperature.

Già dal pomeriggio e dalla sera di venerdì il tempo tenderà a diventare più instabile, soprattutto sulle zone montane, dove saranno possibili piovaschi, rovesci e temporali locali. Le temperature rimarranno però ancora elevate, su valori anche molto superiori alla media del periodo.

La giornata di sabato sarà quella più movimentata dal punto di vista meteorologico. Il cielo presenterà un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, con una probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni nelle ore pomeridiane e medio-bassa (25-50%) nel resto della giornata. Le piogge interesseranno progressivamente tutte le aree della regione sotto forma di rovesci e temporali, localmente anche intensi.

I fenomeni potranno essere accompagnati da forti rovesci, raffiche di vento sostenute e locali grandinate, motivo per cui è stata diramata l’allerta gialla per temporali su tutto il Veneto.

Le temperature subiranno una marcata diminuzione a partire dalla mattinata di sabato, con un calo anche sensibile rispetto a venerdì. Dopo valori inizialmente superiori alla media, l’arrivo delle precipitazioni farà scendere i termometri su livelli inferiori alla norma anche di diversi gradi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, ma potranno rinforzare sensibilmente durante i temporali, mentre il mare resterà poco mosso.

La situazione tenderà a migliorare già da domenica 12 luglio, quando prevarranno ampie schiarite alternate a qualche annuvolamento. Saranno ancora possibili isolati piovaschi o brevi rovesci, ma con probabilità bassa (5-25%). Le temperature diminuiranno durante la notte per poi tornare ad aumentare nel corso della giornata, con valori in rialzo anche sensibile rispetto a sabato.

L’inizio della prossima settimana vedrà un nuovo consolidamento dell’alta pressione. Lunedì 13 luglio il tempo sarà stabile e soleggiato, con precipitazioni assenti e temperature in ulteriore aumento. Martedì 14 luglio il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso; solo sui rilievi, nelle ore pomeridiane, sarà possibile qualche locale pioggia, mentre il caldo tornerà gradualmente a intensificarsi.