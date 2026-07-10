Notte da incubo a Londra dopo la partita Francia-Marocco (video)

Un agente ferito, quattro arresti e una notte di tensione nel cuore di Londra dopo la semifinale dei Mondiali. Ma chi erano davvero le persone coinvolte negli scontri?

La vittoria della Francia sul Marocco nei quarti di finale dei Mondiali ha provocato pesanti disordini nel centro di Londra, con la polizia costretta a intervenire dopo che una manifestazione spontanea di tifosi è degenerata in violenza. Gli episodi più gravi si sono verificati lungo Edgware Road, zona di West London conosciuta per la forte presenza di comunità arabe e nordafricane.

Secondo la Metropolitan Police, gli agenti sono intervenuti dopo che un gruppo di persone aveva occupato la carreggiata bloccando il traffico. La situazione è rapidamente peggiorata: alcuni partecipanti hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro e altri oggetti contro gli agenti, oltre ad accendere fuochi d’artificio. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa, probabilmente colpito da una bottiglia, ed è stato trasportato in ospedale. Quattro persone sono state arrestate per i disordini.

Il punto controverso riguarda l’identità dei protagonisti. Le prime cronache hanno parlato genericamente di “tifosi di calcio”, ma le immagini e le testimonianze raccolte sui social indicano che il gruppo coinvolto era composto soprattutto da sostenitori del Marocco, molti dei quali appartenenti alla numerosa comunità marocchina e nordafricana residente a Londra.

Edgware Road non è una strada qualsiasi: è da anni uno dei principali luoghi di ritrovo della diaspora araba nella capitale britannica, con ristoranti, negozi e locali frequentati da comunità provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Proprio qui, già durante i precedenti successi del Marocco ai Mondiali del 2022, migliaia di tifosi marocchini erano scesi in strada per festeggiare, trasformando la zona in una sorta di “piazza nazionale” per i sostenitori della nazionale nordafricana.

La partita tra Francia e Marocco aveva inoltre un significato particolare anche fuori dal campo. La nazionale marocchina, prima squadra africana e araba ad arrivare così avanti nella storia della Coppa del Mondo, è seguita con enorme partecipazione dalle comunità marocchine sparse in Europa. La sfida contro la Francia, ex potenza coloniale del Marocco, aveva quindi una forte componente simbolica e identitaria per molti tifosi.

Non tutti i sostenitori marocchini, però, hanno partecipato agli scontri: nella maggior parte dei casi le celebrazioni sono state pacifiche, mentre una minoranza ha trasformato la festa in un confronto con le forze dell’ordine. Le autorità britanniche hanno sottolineato che gli episodi di violenza sono stati causati da un gruppo ristretto di persone e non rappresentano il comportamento della comunità marocchina londinese nel suo complesso.

Gli incidenti di Londra si inseriscono in un contesto più ampio di tensioni legate alle grandi vittorie calcistiche e alle celebrazioni di massa. Nei giorni precedenti, altre città europee avevano registrato episodi di disordine dopo le partite del Marocco, con scontri tra gruppi di tifosi e polizia anche nei Paesi Bassi.

A Londra, dunque, non si è trattato di un generico “caos dei tifosi”: il cuore della vicenda è stato il raduno di una parte dei sostenitori marocchini della capitale britannica, in una zona storicamente legata alla comunità nordafricana, dopo una partita che aveva un peso sportivo ma anche forti implicazioni emotive e identitarie.