Stelle di Domani 2026: tornano in scena i nuovi talenti della danza internazionale

Dal 10 luglio al 3 agosto quattordici giovani ballerini selezionati dalle più prestigiose accademie del mondo saranno protagonisti del progetto del Balletto di Venezia. Alla guida il direttore artistico Alessio Carbone, con un cast di maestri di livello internazionale e la straordinaria partecipazione di Sylvie Guillem

Un viaggio internazionale tra Venezia, Dublino, Firenze, Moncalvo e Andorra per scoprire e valorizzare le nuove promesse della danza mondiale. Torna per la terza edizione Stelle di Domani, il progetto artistico del Balletto di Venezia che dal 10 luglio al 3 agosto porterà sul palcoscenico quattordici giovani talenti selezionati tra le migliori accademie di danza del mondo.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e sotto la direzione artistica di Alessio Carbone, già primo ballerino dell’Opéra de Paris e fondatore della compagnia Balletto di Venezia, i giovani danzatori avranno l’opportunità di vivere la loro prima esperienza professionale, ricevere un primo contratto come ballerini e confrontarsi con un corpo docente composto da alcune delle più importanti personalità della danza internazionale.

La grande novità dell’edizione 2026 sarà proprio la presenza di un cast di altissimo prestigio. Tra gli ospiti spicca la straordinaria partecipazione di Sylvie Guillem, leggenda assoluta della danza mondiale, nel ruolo di Maître de Ballet. Accanto a lei anche l’étoile internazionale Olga Smirnova come Maestra del ballo, insieme ad altri importanti protagonisti della coreografia contemporanea.

«La grande novità di quest’anno è proprio la presenza di un cast di alto prestigio, con la straordinaria partecipazione della leggenda della danza Sylvie Guillem in qualità di Maître de Ballet – racconta Alessio Carbone –. Sarà inoltre con noi anche l’étoile internazionale Olga Smirnova come Maestra del ballo, insieme a importanti nomi della coreografia contemporanea. Per i talenti dell’edizione 2026 sarà un’esperienza unica apprendere da artisti di questo calibro e siamo davvero entusiasti della loro partecipazione».

La stagione prenderà il via a Venezia, città dove nasce la compagnia del Balletto di Venezia e dove il progetto Stelle di Domani trova la sua casa naturale. Nella straordinaria cornice della Scuola Grande di San Rocco, i giovani ballerini si esibiranno tra le magnifiche tele del Tintoretto che decorano la Sala Capitolare, uno dei massimi capolavori dell’arte italiana del Cinquecento.

Tra gli appuntamenti italiani figura anche la partecipazione al Florence Dance Festival di Firenze e la residenza artistica presso Orsolina28 Art Foundation a Moncalvo, in provincia di Asti. Qui i danzatori avranno la possibilità di lavorare sulle creazioni di alcuni tra i più importanti coreografi contemporanei, tra cui Medhi Walerski, Simone Valastro, Ruaidhrí Maguire, Mauro De Candia, Claude Brumachon, Kinsun Chan (assistito da Juliette Rahon) e Daniel Proietto.

Il risultato sarà uno spettacolo capace di unire la grande tradizione classica e neoclassica con un linguaggio contemporaneo e innovativo, offrendo al pubblico un incontro tra tecnica, talento e nuove visioni artistiche.

Il programma prevede anche due appuntamenti internazionali. Il 13 luglio a Dublino si terrà il Gran Gala di Danza presso la Royal Irish Academy of Music.

«Con alcuni dei migliori giovani danzatori d’Europa, il Gran Gala di quest’anno celebrerà non solo la loro straordinaria arte, ma anche il crescente ponte culturale tra l’Irlanda e Venezia, unite dal linguaggio senza tempo della danza», spiega Gerardine Connolly, cofondatrice del Balletto di Venezia.

Il gran finale dell’edizione 2026 sarà invece ad Andorra La Vella, presso Editorial Andorra, dove verrà inaugurata una nuova prestigiosa collaborazione nata con l’obiettivo di portare spettacoli di danza di alto livello nel piccolo Principato dei Pirenei.

«La preparazione di questa terza edizione di Stelle di Domani è per me una profonda gioia – conclude Alessio Carbone –. Le persone che credono in questo progetto sono di anno in anno sempre di più: e questo, ne sono certo, è solo l’inizio».

I giovani talenti selezionati

Hanno tra i 17 e i 19 anni e condividono lo stesso sogno: trasformare la danza nella propria vita professionale. I protagonisti di Stelle di Domani 2026 sono stati selezionati da Alessio Carbone attraverso un percorso di talent scouting tra Europa e Stati Uniti e provengono dalle più prestigiose realtà formative internazionali.

Tra le scuole e compagnie rappresentate figurano:

Académie Princesse Grace di Montecarlo;

di Montecarlo; Accademia Teatro alla Scala di Milano;

di Milano; American Ballet Theater Studio Company di New York;

di New York; École de Danse de l’Opéra National de Paris ;

; Royal Danish Ballet School di Copenhagen;

di Copenhagen; Royal Ballet School di Londra.

Per la maggior parte dei giovani artisti coinvolti, Stelle di Domani 2026 rappresenta il primo vero passo verso una carriera professionale e la possibilità di diventare le future étoile della danza internazionale.

I nomi dei protagonisti dell’edizione 2026 sono:

Marcel Sarda, Ilyane Bel-Lahsen ed Ekaterina Bréau (Paris Opéra Ballet School);

(Paris Opéra Ballet School); Dillon Brizic e Utako Takeda (Académie Princesse Grace);

(Académie Princesse Grace); Benedetta Boccini (Accademia Teatro alla Scala);

(Accademia Teatro alla Scala); Emma Zhang Larsen e Tobias Jorgensen (Royal Danish Ballet School);

(Royal Danish Ballet School); Maximilian Catazaro, Ptolemy Gidney, Kiera Sun e Audrey Tovar Dunster (ABT Studio Company);

(ABT Studio Company); Emma Grace Lucano e Millán De Benito (Royal Ballet School).

Il progetto Stelle di Domani

Stelle di Domani è il progetto principale del Balletto di Venezia e nasce con l’obiettivo di offrire ogni anno un palcoscenico internazionale e un primo contratto professionale a un gruppo di giovani diplomati provenienti dalle migliori accademie di danza del mondo.

Il repertorio diversificato, una programmazione intensa e il lavoro con insegnanti e maestri di balletto di altissimo livello permettono ai giovani artisti di sviluppare tecnica, maturità scenica e consapevolezza artistica.

I ballerini hanno inoltre la possibilità di interpretare grandi opere del repertorio classico, spesso riservate ad artisti con maggiore esperienza, acquisendo competenze fondamentali per il loro futuro professionale.

Il Balletto di Venezia

Il Balletto di Venezia nasce come fucina di talenti e nuove visioni artistiche. Sotto la direzione di Alessio Carbone, già primo ballerino dell’Opéra di Parigi, la compagnia si propone come punto d’incontro tra eccellenza formativa e ricerca artistica.

Patrocinato dal Ministero Italiano della Cultura, il Balletto di Venezia è un ente non profit con sede in Italia e dal 2026 anche una fondazione registrata negli Stati Uniti d’America.

Il calendario degli spettacoli

VENEZIA – Scuola Grande San Rocco

10, 11, 12, 15, 16 luglio – ore 20.00

18 luglio – ore 15.00

19 luglio – serata riservata agli sponsor

23, 24, 25 luglio – ore 20.00

DUBLINO – Royal Irish Academy of Music

13 luglio – ore 20.00

FIRENZE – Florence Dance Festival

21 luglio – ore 21.30

MONCALVO (AT) – Orsolina28

1 agosto – ore 19.30

ANDORRA LA VELLA – Editorial Andorra

3 agosto – ore 19.00

Per informazioni generali: info@ballettodivenezia.com