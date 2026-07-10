Parapendista precipita e si ferisce. Coppia stremata recuperata nella notte

Doppio intervento tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio per il Soccorso alpino nel Bellunese, impegnato prima nel recupero di un parapendista precipitato in Alpago e, nella notte, nel soccorso di due escursionisti svedesi rimasti bloccati fuori sentiero sulle Dolomiti.

Il primo allarme è scattato attorno alle 17.30 di giovedì 9 luglio in località Saline, sopra Funes di Chies d’Alpago, dove un parapendio è precipitato al suolo.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Falco 2, che ha sbarcato l’équipe medica e il tecnico di elisoccorso atterrando poco distante dal luogo dell’incidente.

Il pilota, un 67enne francese, è stato raggiunto dai soccorritori e, dopo le prime valutazioni, è stato immobilizzato per un sospetto trauma alla schiena. Trasferito a bordo dell’eliambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Pronta a intervenire anche una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago.

Il secondo intervento si è concluso invece verso le 2.30 della notte tra giovedì e venerdì a Cortina d’Ampezzo, dove due escursionisti svedesi e il loro cane erano rimasti bloccati dopo aver perso il sentiero durante il rientro dal Rifugio Vandelli.

La coppia era partita dal rifugio in direzione del Faloria, con l’intenzione di percorrere l’itinerario che passa per Forcella Punta Nera, comprendente anche un tratto attrezzato di ferrata. Giunti all’altezza della Val Orita, però, hanno sbagliato percorso, scendendo per circa un centinaio di metri fino a ritrovarsi impossibilitati a proseguire.

Senza torce, ormai al buio, stanchi e assetati, i due hanno lanciato l’allarme intorno alle 22.45.

Una squadra del Soccorso alpino di Cortina ha raggiunto la zona in jeep fino agli impianti, proseguendo poi a piedi. Individuati gli escursionisti, i soccorritori li hanno messi in sicurezza assicurandoli con una corda corta e li hanno riaccompagnati a valle fino alla loro automobile.

Anche il loro cagnolino è stato recuperato senza conseguenze, affrontando tutta la discesa comodamente sistemato nello zaino di uno dei soccorritori.