CRONACAVENETO
10 Luglio 2026 - 10.02

Veneto – Nordafricano molesta i passeggeri sul treno e aggredisce i poliziotti: arrestato, sarà espulso

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Momenti di tensione alla stazione di Verona Porta Nuova, dove un 22enne di origine nordafricana è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver creato disordini a bordo di un treno e aver aggredito gli agenti intervenuti.

L’intervento della Polizia Ferroviaria è scattato all’arrivo del convoglio, dopo la segnalazione di un giovane che stava molestando gli altri viaggiatori e creando disagi durante il viaggio.

Accompagnato negli uffici della Polfer per l’identificazione, il 22enne avrebbe assunto un atteggiamento sempre più aggressivo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe iniziato a insultare e minacciare gli agenti davanti ai passeggeri presenti in stazione, passando poi alle vie di fatto con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo negli uffici del settore operativo, dove però il giovane avrebbe continuato a mantenere un comportamento violento, arrivando anche a danneggiare il vetro di una porta della sala d’attesa.

Al termine degli accertamenti il 22enne, già pluripregiudicato per reati analoghi, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’aggravamento della misura cautelare già in atto, sostituendo l’obbligo di firma con la custodia in carcere. Contestualmente è stato concesso il nulla osta all’espulsione, che sarà eseguita al termine del periodo di detenzione.

Nei confronti del giovane è scattata anche una denuncia per danneggiamento aggravato, oltre all’emissione di un ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” della città.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Nordafricano molesta i passeggeri sul treno e aggredisce i poliziotti: arrestato, sarà espulso | TViWeb Veneto - Nordafricano molesta i passeggeri sul treno e aggredisce i poliziotti: arrestato, sarà espulso | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy