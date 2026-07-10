Veneto – Nordafricano molesta i passeggeri sul treno e aggredisce i poliziotti: arrestato, sarà espulso

Momenti di tensione alla stazione di Verona Porta Nuova, dove un 22enne di origine nordafricana è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver creato disordini a bordo di un treno e aver aggredito gli agenti intervenuti.

L’intervento della Polizia Ferroviaria è scattato all’arrivo del convoglio, dopo la segnalazione di un giovane che stava molestando gli altri viaggiatori e creando disagi durante il viaggio.

Accompagnato negli uffici della Polfer per l’identificazione, il 22enne avrebbe assunto un atteggiamento sempre più aggressivo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe iniziato a insultare e minacciare gli agenti davanti ai passeggeri presenti in stazione, passando poi alle vie di fatto con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo negli uffici del settore operativo, dove però il giovane avrebbe continuato a mantenere un comportamento violento, arrivando anche a danneggiare il vetro di una porta della sala d’attesa.

Al termine degli accertamenti il 22enne, già pluripregiudicato per reati analoghi, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’aggravamento della misura cautelare già in atto, sostituendo l’obbligo di firma con la custodia in carcere. Contestualmente è stato concesso il nulla osta all’espulsione, che sarà eseguita al termine del periodo di detenzione.

Nei confronti del giovane è scattata anche una denuncia per danneggiamento aggravato, oltre all’emissione di un ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” della città.