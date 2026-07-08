Box office: “Minions” primo ma “Toy Story” lo insegue da vicino

VICENZA, 8 LUGLIO 2026 – Mentre si attende l’arrivo nelle sale di Odissea di Christopher Nolan, previsto per il 16 luglio, al momento è Minions & Monsters a guidare la classifica degli incassi cinematografici.

L’ultimo capitolo della saga animata ha aperto con circa 2,8 milioni di euro nei primi cinque giorni di programmazione, un debutto piuttosto contenuto, in linea con quanto registrato anche negli Stati Uniti. Alle sue spalle si fa sentire Toy Story 5, che alla terza settimana ha incassato altri 821mila euro, portando il proprio totale a oltre 7,3 milioni. Il podio è chiuso da Disclosure Day di Steven Spielberg, che nelle quattro settimane di programmazione ha superato i 4,5 milioni complessivi, di cui 274mila euro raccolti tra il 2 e il 5 luglio.

Scorrendo la classifica Cinetel, al quarto posto si trova Supergirl, che con altri 634mila euro ha superato di poco il milione di incassi totali. Seguono diversi titoli horror: Obsession, che dopo otto settimane si avvicina ai 5 milioni complessivi (166mila euro nell’ultimo weekend); Backrooms, che in sei settimane ha superato i 4,8 milioni (85mila euro nel weekend); e Scary Movie, arrivato a 4 milioni in cinque settimane, con un incasso di 134mila euro nell’ultimo fine settimana.

All’ottavo posto compare Michael, che dopo undici settimane di programmazione sfiora i 25,5 milioni di euro complessivi. Nono posto per Cos’è l’amore, fermo a un totale di 88mila euro, mentre chiude la top ten Il diavolo veste Prada, che in dieci settimane ha raggiunto quasi 32 milioni di incassi.