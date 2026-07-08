Marano al raduno nazionale dei Polentari d’Italia, aspettando “Panis Marano”

Marano Vicentino, 8 luglio 2026 – Le specialità maranesi e vicentine tornano nelle piazze e sui piatti, e diventano occasione di incontro e scambio. La polenta di mais Marano e il baccalà alla vicentina sono stati protagonisti al raduno nazionale dei Polentari d’Italia; il prossimo settembre torna invece la manifestazione “Panis Marano”.



Alla fine di giugno Marano Vicentino ha partecipato a Gubbio (Perugia) al raduno nazionale dei Polentari d’Italia, la grande festa biennale itinerante che riunisce le 18 delegazioni da tutta la penisola per celebrare la storia e le ricette tradizionali della polenta.

Il XVII raduno, organizzato dalla Pro Loco di Carbonesca (PG) e svoltosi dal 19 al 21 giugno 2026, è stata l’occasione per condividere ricette, storie e tradizioni in particolare nel “Villaggio della polenta” allestito il sabato in piazza Quaranta martiri. Lì, i vari comitati hanno preparato e distribuito le loro specialità regionali: la delegazione maranese, con la Pro Marano, ha offerto dal suo stand polenta di mais Marano e baccalà alla vicentina.

“Da parte della città di Gubbio c’è stata una grande organizzazione e disponibilità all’accoglienza: la voglia di incontrarsi e confrontarsi con delegazioni da tutta Italia ha reso queste giornate speciali – ha sottolineato la delegazione maranese a Gubbio -. La polenta di mais Marano e il baccalà alla vicentina sono stati molto apprezzati, mentre noi abbiamo potuto scoprire le specialità di altre interessanti realtà italiane”.



Sempre in collaborazione con la Pro Marano, il paese si prepara ad allestire una nuova edizione della manifestazione “Panis Marano”, che il 12 e 13 settembre 2026 animerà piazza Silva.

L’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Marano Vicentino, con il Distretto del commercio, sta organizzando una due giorni ricca di eventi, culinari e non, con lo scopo di promuovere il pane e l’arte bianca, nei suoi vari aspetti.

In particolare, la giornata di sabato 12 settembre vedrà la presenza in piazza dei panificatori maranesi che prepareranno stuzzichini per l’aperitivo, per il quale saranno coinvolti i pubblici esercizi del centro, e pane per la cena gourmet. Tutte le pietanze della cena verranno preparate dai ristoratori del paese e saranno a base di pane.

La mattina di domenica 13 settembre ci saranno i laboratori di panificazione per i bambini e mercato di prodotti locali. Per il pranzo si ritorna alla tradizione: “pan e pocio”, intingoli preparati sempre dai ristoratori maranesi e pane appena sfornato dai panificatori.

Non mancherà la parte culturale: una mostra fotografica per valorizzare le realtà produttive che si occupano di produzione di macchinari o componenti per la lavorazione e produzione del pane e una nutrizionista che parlerà dell’importanza del pane all’interno della nostra dieta.