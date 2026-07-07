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7 Luglio 2026 - 15.45

Torna il caldo sul Veneto. Oggi e domani allerta gialla per disagio fisico

Nicoletta Ugolini
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Venezia, 7 luglio 2026 – Il meteo regionale prevede per oggi e domani condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone, tranne sulle aree montane e pedemontane dove rimarrà in prevalenza moderato.Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato pertanto per oggi e domani l’allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura e la costa.Per i dettagli: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd 

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