Allerta gialla per temporali in Veneto: mercoledì attesi fenomeni intensi anche in pianura, resta il caldo fino a domani

Il maltempo torna a interessare il Veneto dopo giorni di temperature elevate. La Protezione civile regionale ha dichiarato per mercoledì 1° luglio l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, mentre resta attiva anche l’allerta gialla per il caldo nelle aree di pianura e lungo la costa.

Già nel pomeriggio e nella serata di oggi sono previste condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane, mentre sulla pianura, soprattutto quella occidentale, i fenomeni saranno più isolati. Non si esclude la possibilità di episodi localmente intensi, con rovesci di forte intensità, raffiche di vento e locali grandinate.

La situazione sarà più marcata nella giornata di mercoledì 1° luglio, quando i temporali interesseranno con maggiore probabilità anche la pianura, in particolare dal pomeriggio. Secondo le previsioni, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi con una probabilità classificata come media.

Sul fronte delle temperature, permane fino a martedì una condizione di disagio fisico prevalentemente intenso su tutto il Veneto. Da mercoledì è atteso un graduale miglioramento, che inizierà dalle aree montane e pedemontane.

Ulteriori benefici sono previsti tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio, quando il disagio dovuto al caldo sarà in generale debole o moderato. Dalla mattinata di giovedì, inoltre, è prevista un’assenza o una probabilità molto bassa di fenomeni meteorologici significativi.

Alla luce delle previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale nella giornata di mercoledì 1° luglio. Contestualmente resta in vigore l’allerta gialla per il caldo sulle zone di pianura e lungo la costa.

Per consultare i bollettini e gli aggiornamenti è possibile visitare il sito della Regione del Veneto: Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto.