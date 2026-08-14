Il Menti diventa sempre più biancorosso

Dopo la riapertura avvenuta ad inizio anno, sono stati recentemente installati i nuovi seggiolini nella Curva Azzurra dello stadio Menti. I 740 seggiolini sono della stessa tipologia delle altre sedute già presenti in curva.

L’intervento di installazione, dal valore di 22 mila euro, si aggiunge ai lavori che hanno già interessato la Curva Azzurra nei mesi scorsi, eseguiti dal Comune di Vicenza per consentire la riapertura del settore ai tifosi biancorossi. I lavori che hanno portato alla sistemazione della curva hanno avuto un valore di 200 mila euro.

Il progetto ha previsto la demolizione di parte della recinzione che separava la Curva Azzurra dalla Curva Sud e la realizzazione di nuove recinzioni di separazione verso la Tribuna coperta e la postazione delle persone con disabilità. Ciò ha consentito di unire funzionalmente la Curva Azzurra alla Curva Sud così da garantire una gestione più efficiente dei flussi di pubblico. L’intervento ha incluso anche la realizzazione di due nuovi servizi igienici dedicati alle persone con disabilità, ricavati in un locale precedentemente adibito a magazzino sotto la Curva Azzurra, oltre alla ristrutturazione completa dei servizi igienici esistenti nelle immediate vicinanze del settore. Sono state realizzate anche due nuove rampe, per superare le barriere architettoniche, in corrispondenza dei varchi 7 e 8, per agevolare l’uscita del pubblico.

Hanno completano l’intervento alcune opere di carattere manutentivo, tra cui l’impermeabilizzazione della giunzione tra Curva Sud e Curva Azzurra, necessaria per impedire le infiltrazioni, e il rifacimento del controsoffitto del blocco dei servizi igienici all’ingresso della Curva Sud, danneggiato nel tempo da infiltrazioni d’acqua.