Romano d’Ezzelino sul tetto del mondo con Simone Astore e Andrea Crestani

ROMANO D.E., 29 LUGLIO 2026 – E’ con grande orgoglio che l’Amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino condivide gli straordinari risultati sportivi raggiunti dai nostri concittadini Simone Astore e Andrea Crestani.

Simone Astore nel 7° 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗩𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝗺 𝗩𝗶𝗲𝘁 𝗩𝗼 𝗗𝗮𝗼, disputati a Parigi dal 22 al 25 luglio 2026, ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio portandosi a casa l’oro. Un incredibile risultato che lo incorona campione de mondo di combattimento categoria 70-75 kg di Vovinam Viet Vo Dao. Nella capitale francese è stato organizzato un vero e proprio evento a cui hanno partecipato quasi 500 atleti, maestri e delegati provenienti da 20 nazioni per celebrare anche i 30 anni di diffusione globale di questa arte marziale.

Il 21enne Andrea Crestani invece si è laureato campione italiano U23 nel lancio del peso. Ai campionati italiani di Molfetta, che si sono svolti dal 10 al 12 luglio nella città pugliese, ha messo a segno il suo record personale: nell’ultima prova, dopo una competizione molto agguerrita, non solo ha siglato il suo record personale, ma il suo lancio di 17.57 metri, si è aggiudicato la medaglia d’oro. Un risultato che gli ha permesso di staccare il biglietto per volare direttamente agli Assoluti di Firenze. E’ il terzo titolo dopo quello U16 e U20.

Dietro a questo straordinario risultato ci sono anni di allenamenti, sacrifici, disciplina e una passione che, giorno dopo giorno, si è trasformata in un sogno diventato realtà.