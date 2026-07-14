Effetto Sinner sul Veneto: undicesima regione più tennistica d’Italia, ma il tifo per Jannik e Paolini è da top 10

Veneto, 14 luglio 2026 – Il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, conquistato in rimonta su Alexander Zverev (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), ha in Abruzzo il suo avamposto meridionale. Secondo l’Indice dell’Effetto Sinner (IES), lo studio di Casinos.com che misura la passione per il tennis delle regioni italiane, il Veneto è sesto in Italia nelle ricerche Google su Jasmine Paolini e ottavo in quelle su Jannik Sinner e sulla Coppa Davis: un tifo per i campioni da top 10 nazionale.La classifica generale, però, dice undicesimo posto con 60,7 punti su 100. A frenare la corsa è la pratica: i 12.074 giocatori agonisti attivi fanno del Veneto il sesto bacino d’Italia in valore assoluto, ma spalmati sui quasi cinque milioni di abitanti diventano 249 ogni 100.000, cioè una persona in campo ogni 402. La media nazionale, che è di una ogni 400, replicata quasi alla virgola: il cuore veneto corre già con i campioni, i campi aspettano che le gambe lo raggiungano.Nel resto della classifica, il Trentino-Alto Adige domina con 94,2 punti davanti alla sorpresa Umbria (77,9) e alla Liguria (77,5), mentre in coda resta il Mezzogiorno, con le ultime sei posizioni tutte al Sud e la Campania fanalino di coda a quota 33,3.”Il Veneto porta in dote al tennis italiano numeri da grande potenza: dodicimila agonisti in campo e un tifo per Jannik e Paolini da primi dieci”, commenta Daniele Alfieri, analista diCasinos.com. “L’undicesimo posto racconta solo il rapporto con i cinque milioni di abitanti: in valore assoluto, parliamo della sesta potenza d’Italia per giocatori in campo”.Metodologia L’Indice dell’Effetto Sinner (IES) assegna a ogni regione un punteggio da 0 a 100 composto per il 40% dalla pratica agonistica (giocatori agonisti attivi ogni 100.000 abitanti, elaborazione su dati TennisTalker e FITP, popolazione residente ISTAT) e per il 10% da ciascuna di sei ricerche Google analizzate su base regionale nel triennio 1 luglio 2023 – 30 giugno 2026 (argomenti Google Trends): Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Tennis, Tennis in TV, Torneo di Wimbledon e Coppa Davis.



Fonte: Casinos.com

