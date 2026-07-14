Pnrr, missione compiuta: il bilancio dei 69 interventi realizzati in città

Vicenza, 14 luglio 2026 – 69 progetti, di cui 59 che hanno raggiunto il target al 30 giugno 2026, 3 sono in proroga al 31 agosto e 7 sono in scadenza al 31 dicembre 2026. I 69 progetti finanziati dal Pnrr, Piano nazionale ripresa e resilienza hanno impiegato complessivamente 57.437.041,74 milioni di euro, di cui 43.674.307,48 provenienti dal finanziamento europeo, 8.243.356,75 da fondi nazionali e regionali, a cui si aggiungono 5.519.377,51 milioni di cofinanziamento con risorse proprie del Comune di Vicenza.I progetti hanno riguardato tutte le misure obiettivo proposte dal Pnrr, e in particolare gli ambiti della digitalizzazione della pubblica amministrazione con 12 progetti; della rivoluzione verde e transizione ecologica con 7 progetti tra ciclovie urbane e rinnovo flotte bus; dell’inclusione sociale e coesione con 40 progetti tra cui 1 progetto per il potenziamento dei centri per l’impiego nelle politiche del lavoro, otto progetti tra sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, autonomia delle persone con disabilità e housing temporaneo, 29 progetti di rigenerazione urbana e housing sociale e 2 progetti di sport e inclusione sociale; dell’istruzione e ricerca con 10 progetti tra Piano degli asili nido e Piano di estensione del tempo pieno e mense scolastiche.Per la definizione, la progettazione, la realizzazione e infine la rendicontazione di tutti questi progetti, sono stati coinvolti pressoché tutti i settori dell’amministrazione comunale tecnici e amministrativi che hanno operato con il coordinamento della cabina di regia istituita per garantire il raggiungimento dei target previsti.Sono i numeri del bilancio conclusivo degli interventi realizzati dall’amministrazione comunale di Vicenza con i fondi messi a disposizione dal Pnrr che sono stati ricordati dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai questa mattina, in occasione del ringraziamento che ha voluto dare a tutto il personale comunale impiegato.«Il Comune di Vicenza ha raggiunto tutti i target del Pnrr per cui possiamo dire missione compiuta – dichiara il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – sono 57 milioni di euro di investimenti, e non era scontato: tanti comuni italiani, per la difficoltà di gestione di queste risorse straordinarie hanno perso fondi per strada, magari rinunciando ai progetti. Noi siamo riusciti ad arrivare in fondo e ad ottenere tutte le risorse richieste. È stato un grandissimo lavoro degli uffici comunali, che ci ha consentito di fare tantissimi interventi nella digitalizzazione e innovazione, nella mobilità sostenibile, nell’inclusione sociale e della rigenerazione urbana, nelle infrastrutture scolastiche e nello sport. Il mio ringraziamento va alla straordinaria squadra dei dipendenti comunali, a tutti quelli che ci hanno lavorato in questi anni, perché grazie a loro Vicenza ha visto una mole di investimenti e interventi che mai era stata realizzata prima. Restano da concludere gli ultimi cantieri, quelli degli asili nido, che hanno tempo fino al 31 agosto, e quelli dell’antincendio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, i sei progetti che possono essere realizzati fino al 31 dicembre di quest’anno. Finiti questi progetti sarà definitivamente concluso il percorso del Pnrr per la Città di Vicenza».Ecco i risultati ottenuti con i singoli progetti realizzati nelle varie misure del Pnrr.Per la misura M1C1 – Digitalizzazione della Pubblica amministrazione, il Comune di Vicenza ha presentato 12 progetti per un valore complessivo di 3.192.576,37 milioni di euro: 11 progetti sono stati conclusi e rendicontati, e un progetto è da concludere entro la scadenza del 30 agosto 2026. Si tratta della migrazione su infrastrutture cloud sicure di 21 servizi digitali del Comune, di 50 mila numeri civici geo referenziati delle strade urbane di Vicenza riversati nell’archivio nazionale ANNCSU, di 9 servizi online implementati nel nuovo sito internet comunale, di 5 interfacce Api (application programming interface) pubblicate nel catalogo della piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), dei 14 servizi di pagamento implementati con PagoPa, e dei 12.495 cittadini raggiunti grazie ai 10 centri di facilitazione digitale realizzati nei comuni dell’Area urbana di Vicenza, nonché nella integrazione delle liste elettorali del comune e dello stato civile digitale nell’Anagrafe nazionale delle persone residenti, del potenziamento della cyber sicurezza del Comune, della integrazione della piattaforma delle notifiche digitali Send, della procedura di identificazione tramite carta di identità elettronica (Cie), e infine del miglioramento della pianificazione strategica per il fabbisogno delle risorse umane.Per la rivoluzione verde e transizione ecologica, nella misura M2c2 – Sviluppare il trasporto urbano più sostenibile (Ciclovie Urbane e Rinnovo flotte bus), sono stati presentati 7 progetti per un totale di 8.897.394 milioni di euro: con i cinque progetti relativi alle ciclovie urbane sono stati realizzati 13,21 km di ciclovie (il collegamento Cresole-Rettorgole- Vicenza, il percorso lungo via dello Stadio in attestazione al centro città, quello lungo via Dalla Scola, quello lungo strada di Casale e quelli previsti dal Pums per il completamento della Rete dei percorsi ciclabili). Con i due progetti di rinnovo delle flotte del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale sono stati acquistati 10 autobus a emissioni zero, dotati di tecnologie digitali, e 10 impianti di ricarica elettrica del tipo “over night” per la stazione di viale Fusinieri.Nella misura M5 – Inclusione sociale e coesione, rientrano 40 progetti per un totale di 34.149.753,61 milioni di euro. In particolare, nell’ambito delle infrastrutture sociali, con la misura M5C1I1.1 – Potenziamento dei Centri per l’Impiego (Pes) è stato ristrutturato il centro per l’impiego di via Torino, un intervento di 2.300.000 euro (target raggiunto).Nella misura M5C2I2.1 Rigenerazione urbana e housing sociale rientrano i 29 progetti per un valore complessivo di 21.312.759,75 milioni di euro, tutti a target raggiunto e tre anche chiusi e rendicontati. In totale, sono stati rigenerati 178.638 metri quadrati in alcuni luoghi molto importanti e dall’indubbio valore simbolico, come Campo Marzo (rigenerazione urbana di Hotel Campo Marzo e via Gorizia, Roggia Seriola, viale Verdi, viale Roma e via Dalmazia), il restauro dell’ala Ottocentesca di Palazzo Chiericati, la Torre del Tormento, la manutenzione straordinaria di Palazzo del territorio, la manutenzione straordinaria della ex scuola Giusti, il recupero conservativo della Loggia del Longhena e il recupero dell’area archeologica della Basilica Palladiana. Inoltre, sono stati completati gli interventi di efficientamento energetico o di manutenzione straordinaria delle scuole Mainardi, Calderari, Ambrosoli e della scuola materna Palladio, il consolidamento statico al parco Querini, l’adeguamento e il nuovo sistema di illuminazione ai giardini Salvi, la riqualificazione del parco di villa Bedin Aldigheri, gli interventi nei parchi giochi e nelle piste ciclabili e nel palazzetto dello sport.Infine, nella misura M5C2I3 – Sport e inclusione sociale rientrano 2 progetti per un valore complessivo di 3.900.000 milioni di euro, entrambi a target raggiunto: si tratta del potenziamento delle strutture del campo di atletica leggera G. Perraro e della piastra multisport e del nuovo campo da rugby nell’area del Parco della Pace.Nella misura M5C2I1 – Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale – Ambiti territoriali sociali (ATS) rientrano i progetti per Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, quelli dedicati a Percorsi di autonomia per persone con disabilità e quelli relativi a Housing temporaneo e stazioni di posta, per un totale di 8 progetti del valore complessivo di 6.636.993,86 milioni di euro, tutti a target raggiunto. In questo ambito rientrano i 30 progetti di supporto genitoriale, i 102 percorsi con anziani non autosufficienti, la ristrutturazione di 34 appartamenti Erp (di cui 24 alloggi protetti, 7 alloggi in viale Giorgione e 3 nel Comune di Costabissara), la ristrutturazione di sei alloggi non Erp destinati a progetti di vita indipendente per persone con disabilità (2 in via dei Mille e e in viale Giorgione), 110 progetti di dimissioni ospedaliere assistite per anziani, l’erogazione di 1.455 ore di supervisione professionale per gli assistenti sociali, la realizzazione di 24 percorsi di autonomia abitativa per persone con disabilità, i 28 progetti di housing first per persone senza fissa dimora, e i 228 beneficiari del centro servizi – stazione di posta e presidio socio sanitario per persone con grave marginalità.Nella Misura M4C1I1 – Istruzione e Ricerca – Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione, sono stati realizzati 10 progetti, per un valore complessivo di 11.197.317,76 milioni di euro. Il Piano degli asili include i lavori in corso nei tre asili nido “Piarda” (manutenzione straordinaria con adeguamento sismico), “Turra” (nuova costruzione) e San Lazzaro (nuova costruzione), che rientrano nella proroga della scadenza e saranno conclusi entro il 31 agosto. Nel Piano di estensione del tempo pieno e mense scolastiche rientra invece un progetto di ampliamento della mensa scolastica della scuola primaria “Vittorino da Feltre”, che è stato completato nei termini ordinari. Infine, con la sotto misura M4C1/1.2 sono stati implementati 6 progetti di manutenzione straordinaria di adeguamento antincendio delle scuole Muttoni, Trissino, Prati, Giusti, Lioy e Loschi, tutti da completare entro il 31 dicembre 2026.