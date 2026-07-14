CRONACAVENETO
14 Luglio 2026 - 14.40

Grave escursionista ruzzolato per 35 metri

Nicoletta Ugolini
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Belluno, 14 luglio 2026 – Sono gravi le condizioni di un escursionista tedesco di 56 anni, ruzzolato dal sentiero per circa 30/35 metri, mentre assieme al figlio si trovava non distante dal Rifugio Pian de Fontana. Scattato l’allarme verso le 10.40,  l’uomo, che stava percorrendo un tratto dell’Alta Via numero 1, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall’equipe medica di Falco 2, sbarcati in hovering poco distante. Prestate le prime cure urgenti, l’infortunato è stato stabilizzato, caricato in barella e issato a bordo con un verricello di 15 metri, per poi essere trasportato all’ospedale di Treviso. Il figlio è stato riaccompagnato a valle dai Carabinieri forestali. 

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