Veneto – Paura sul Cristallo, due escursioniste salvate nella notte dopo la discesa sul ghiaione

Le due giovani, entrambe 25enni polacche, erano in difficoltà tra Forcella Grande e la Cresta Bianca dopo aver percorso il sentiero ferrato Ivano Dibona. Raggiunte dai soccorritori sotto la pioggia, sono state accompagnate a valle.

Momenti di difficoltà nella serata di lunedì 13 luglio sul Gruppo del Cristallo, dove due escursioniste sono state soccorse dal Soccorso alpino di Cortina d’Ampezzo dopo essere rimaste bloccate durante la discesa sul ghiaione di Forcella Grande, tra il Rifugio Lorenzi e la Cresta Bianca.

L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando la Centrale del 118 ha richiesto l’intervento dei soccorritori per aiutare le due ragazze, entrambe 25enni di nazionalità polacca. Le escursioniste erano salite lungo il sentiero ferrato Ivano Dibona e, una volta raggiunta la forcella, avevano iniziato la discesa verso il Rifugio Son Forca.

Durante il percorso, però, la stanchezza e una scivolata di una delle due hanno reso impossibile proseguire autonomamente. A complicare la situazione anche l’avvicinarsi di un temporale.

Cinque volontari del Soccorso alpino sono quindi partiti a piedi dal Rifugio Son Forca e hanno raggiunto le due escursioniste. Dopo averne verificato le condizioni, i soccorritori hanno accertato che entrambe erano in grado di camminare e hanno iniziato la discesa verso valle nonostante la pioggia.

Le due giovani sono state accompagnate dai soccorritori fino al rientro. Una delle escursioniste, più provata dalla situazione, è stata trasportata fino all’ospedale Codivilla di Cortina per ulteriori accertamenti.

L’intervento si è concluso intorno alla mezzanotte.