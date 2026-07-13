Caldo intenso in Veneto, ancora allerta gialla: disagio fisico fino a martedì. Le previsioni

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio di ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso su tutto il territorio regionale.

L’allerta gialla resterà in vigore per le giornate di oggi, lunedì 13 luglio, e di domani, martedì 14 luglio, a causa delle elevate temperature e dell’afa che interesseranno l’intera regione.

Secondo le previsioni meteorologiche, la situazione è destinata a evolversi nella seconda parte della settimana. Da mercoledì il tempo diventerà a tratti instabile, con la possibilità di rovesci e temporali inizialmente sulle aree montane e pedemontane, in successiva parziale estensione anche alla pianura tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì.

Sul fronte del disagio fisico, è previsto un ulteriore aumento nella giornata di mercoledì, mentre giovedì le condizioni dovrebbero rimanere stazionarie o registrare una lieve attenuazione grazie all’arrivo dell’instabilità atmosferica.

La Protezione Civile invita la popolazione, in particolare anziani, bambini e persone fragili, ad adottare le consuete precauzioni per limitare gli effetti del caldo: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati, privilegiare ambienti freschi e limitare le attività fisiche all’aperto durante le ore centrali.

Un promontorio anticiclonico di origine nordafricana continua a interessare il Veneto, portando temperature superiori alla norma, soprattutto nelle ore notturne. L’alta pressione sarà però a tratti disturbata da infiltrazioni di aria più fresca in quota provenienti dal Nord Europa, che favoriranno una graduale instabilità nella seconda parte della settimana.

Lunedì 13 luglio

Pomeriggio e sera con cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso. In pianura ampi spazi di sereno, mentre sulle zone montane la nuvolosità sarà più frequente e non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi.

Martedì 14 luglio

Sulle zone di pianura il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento nelle prime ore della giornata e localmente verso sera sui settori settentrionali. In montagna si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Dal pomeriggio possibili rovesci o temporali soprattutto sulle aree montane. Temperature in ulteriore lieve aumento, in particolare nei valori minimi, con clima afoso.

Mercoledì 15 luglio

Giornata caratterizzata da variabilità, con alternanza di sole e nuvole. Le precipitazioni saranno possibili già al mattino sulle zone settentrionali, ma diventeranno più diffuse dal pomeriggio, interessando i rilievi e diverse aree della pianura sotto forma di rovesci e temporali. Temperature massime in diminuzione, soprattutto nel settore sud-occidentale della regione.

Giovedì 16 luglio

Nelle prime ore ancora nuvolosità irregolare con possibili rovesci o temporali residui. Nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare con ampie schiarite, soprattutto in pianura, mentre sulle montagne potranno svilupparsi nuovi addensamenti con qualche isolato rovescio pomeridiano.

Venerdì 17 luglio

La giornata inizierà con tempo generalmente stabile e ampi spazi di sereno. Dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà progressivamente e torneranno rovesci e temporali sparsi, in estensione dalle zone montane verso la pianura.