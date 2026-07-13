CRONACAVENETO
13 Luglio 2026 - 14.49

Furgone esce di strada e finisce contro un palo dell’Enel: conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

P.U.
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L’incidente è avvenuto questa mattina a Istrana. Il veicolo è terminato in un fossato dopo l’impatto. Sul posto anche l’elisoccorso, il Suem 118, la polizia locale e i tecnici dell’Enel.

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 8.50, a Istrana, in provincia di Treviso. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito autonomamente di strada mentre percorreva via Postioma, terminando la propria corsa all’interno di un fossato dopo aver urtato un palo dell’Enel.

A seguito del violento impatto, il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Treviso.

I soccorritori hanno lavorato per liberare l’uomo dalle lamiere, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul posto è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso per garantire un rapido trasporto del ferito in ospedale.

Concluso il salvataggio, i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del palo dell’Enel danneggiato nell’urto, evitando ulteriori situazioni di pericolo.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada, e i tecnici dell’Enel, intervenuti per verificare le condizioni dell’infrastruttura danneggiata.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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