Si accascia nel centro commerciale: carabiniere libero dal servizio gli salva la vita con il massaggio cardiaco

Momenti di grande apprensione nella mattinata di giovedì 9 luglio al centro commerciale “Il Grifone” di Bassano del Grappa, dove un uomo di 73 anni è stato colto da un improvviso malore, accasciandosi a terra privo di sensi. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il militare, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Nove, si trovava all’interno del centro commerciale quando è stato richiamato dalle grida di aiuto dei presenti. Raggiunto il 73enne, cittadino macedone residente nel Bassanese, lo ha trovato a terra, incosciente e con una perdita di sangue dal naso.

Dopo averlo inizialmente posizionato su un fianco per garantirne la sicurezza, il carabiniere lo ha quindi adagiato in posizione supina e ha iniziato il massaggio cardiaco. Pochi istanti dopo sono intervenuti anche un medico e un soccorritore, entrambi presenti nel centro commerciale come semplici clienti e anch’essi liberi dal servizio.

I tre hanno proseguito insieme le operazioni di rianimazione, utilizzando anche un defibrillatore recuperato all’interno della struttura dallo stesso militare. Le manovre sono proseguite fino all’arrivo dell’equipaggio del Suem 118, nel frattempo allertato.

Dopo un lungo intervento di stabilizzazione, il 73enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano molto gravi: la prognosi è riservata, il paziente è in pericolo di vita ma, secondo quanto riferito dai Carabinieri, il quadro clinico risulta al momento stazionario.

L’episodio mette in evidenza la prontezza e la preparazione del militare dell’Arma, il cui intervento tempestivo, insieme a quello del medico e del soccorritore presenti sul posto, ha consentito di prestare i primi, fondamentali soccorsi nei minuti più critici, prima dell’arrivo del personale sanitario.