A Sant’Agostino al via la disinfestazione dopo il caso di Chikungunya

In relazione al caso di Chikungunya (malattia virale trasmessa da una zanzara del genere Aedes) diagnosticato dall’Ulss 8 Berica a una paziente residente nel Comune di Vicenza, di ritorno da un viaggio all’estero, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone – come previsto dal protocollo regionale per la gestione dei casi di arbovirosi, le modalità di una disinfestazione nel raggio di circa 200 metri dall’abitazione della paziente, nel quartiere di Sant’Agostino.

La disinfestazione, che inizierà già nella giornata di domani venerdì 10 luglio dalle 23, riguarderà sia le aree pubbliche sia le aree private all’interno del perimetro indicato dalle disposizioni regionali.

L’amministrazione chiede pertanto la massima collaborazione ai residenti della zona interessata.

Il perimetro oggetto della disinfestazione (indicato nella mappa allegata all’ordinanza) non coinvolge la zona dove è in corso il festival Ferrock.

Le disposizioni per il trattamento di disinfestazione

Nel dettaglio, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Azienda ULSS n. 8 e seguendo le “Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza”, il sindaco ordina a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive all’interno del perimetro indicato dall’ordinanza, di permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta incaricata del servizio di disinfestazione.

A partire da domani venerdì 10 luglio alle 23 per tre notti consecutive la ditta interverrà con un trattamento adulticida, mediante nebulizzazione da automezzo. Inoltre, a partire da sabato 11 luglio si occuperà della disinfestazione “porta a porta”, con ispezione e trattamento larvicida dei focolai (caditoie, tombini, sottovasi e piccoli ristagni) ed adulticida.

Gli interventi della ditta incaricata si concluderanno entro le 24 di martedì 14 luglio.

Le disposizioni per i privati cittadini

Gli interessati dovranno inoltre attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alle attività di rimozione dei focolai larvali per evitare il riformarsi dei focolai.

In particolare, dovranno evitare l’abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana; evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; provvedere allo svuotamento dell’acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua piovana o procedere alla loro chiusura con zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei tombini.

Dovranno inoltre tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché provvedere al taglio periodico dell’erba per impedire l’annidamento di adulti di zanzara.

Dovranno infine trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida; svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; affiggere la copia dell’ordinanza negli spazi di ingresso condominiali.

Raccomandazioni prima dell’intervento di disinfestazione

Prima del trattamento adulticida, l’ordinanza raccomanda di raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida. Durante il trattamento è opportuno restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili. Dopo il trattamento adulticida si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone; per 12 ore dalla fine del trattamento adulticida, evitare di sostare in modo prolungato nelle aree trattate.

Come precisato dall’Ulss 8 Berica, la paziente è in isolamento domiciliare, monitorata dal personale dell’Azienda socio-sanitaria, con sintomi parainfluenzali ma in condizioni stabili.