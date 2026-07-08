Giugno anomalo: Venturini denuncia 11 notti tropicali da record

VENETO, 8 LUGLIO 2026 – I dati Arpav di giugno ci dicono che abbiamo rotto ogni argine statistico: 11 notti tropicali in un solo mese, quasi il doppio di quante se ne contavano mediamente in un anno intero negli ultimi tempi”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Clima e Protezione Civile Elisa Venturini commenta il bilancio climatico di giugno 2026.

“Se la media storica del trentennio era di appena 2 notti tropicali all’anno, salita negli ultimi anni a circa 6, a giugno 2026 siamo andati oltre ogni previsione: 11 notti in soli trenta giorni. Sulla costa il dato è ancora più estremo, con punte di 23 notti a Chioggia e 20 a Venezia”, spiega l’assessore.

Venturini sottolinea anche l’impatto concreto del fenomeno: “Quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi nemmeno di notte, il territorio non ha tregua: per i cittadini significa stress fisico continuo, con rischi per le persone più fragili; per l’agricoltura è un disastro silenzioso, perché l’acqua evapora dai campi senza sosta, aggravando una siccità già critica”.

“Non sono le solite considerazioni sul clima – conclude – è un’accelerazione che viviamo sulla nostra pelle e che richiede una gestione attenta della risorsa idrica. Come Regione siamo impegnati nel monitoraggio costante, ma serve la consapevolezza di tutti: l’estate ha cambiato volto”