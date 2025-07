METEO VENETO – Tempo stabile fino a metà settimana, temperature in aumento

Sul Veneto prevarranno condizioni di tempo stabile, fino a martedì e da venerdì, per effetto di una parziale rimonta del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo. A metà settimana, invece la discesa di una bassa pressione da nord-ovest porterà una fase di variabilità/instabilità estesa anche alla pianura tra il pomeriggio/sera di mercoledì e la mattina di giovedì.

martedì 15. Cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, salvo sviluppo di cumuli durante le ore centrali in montagna.

Precipitazioni. In prevalenza assenti; solo dal tardo pomeriggio/sera probabilità bassa (5-25%) di qualche rovescio o locale temporale sulle zone montane.

Temperature. In aumento.

Venti. In quota deboli da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Attendibilità previsione: Buona

mercoledì 16. Iniziali schiarite alternate a crescenti annuvolamenti a partire dalle zone settentrionali.

Precipitazioni. Aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, a partire dalle zone montane.

Temperature. Minime stazionarie o in locale variazione, massime in diminuzione.

Venti. In quota moderati, a tratti tesi, dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura da nord-est da deboli a moderati, soprattutto in prossimità della costa.

Mare. Moto ondoso in intensificazione da quasi calmo fino alla mattina a poco mosso in seguito.

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 17. Annuvolamenti alternati a schiarite con possibilità di locali e sporadici piovaschi o rovesci. Temperature prevalentemente in calo.

Attendibilità previsione: Discreta

venerdì 18. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Temperature in locale variazione con tendenza a diminuzione nelle minime e al rialzo nelle massime. Previsore:ms.

Attendibilità previsione: Buona