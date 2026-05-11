Violento fronte temporalesco sul Veneto: pioggia e grandine nel Vicentino, alberi abbattuti e tetti danneggiati nel Trevigiano

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Ore 17.30 – La prima ondata di maltempo della primavera ha colpito nel pomeriggio di oggi il Veneto, con temporali, raffiche di vento e grandinate che hanno interessato in particolare il Vicentino e il Trevigiano. A Vicenza e in provincia la grandine era attesa già dalle previsioni meteo, mentre i danni più rilevanti si sono registrati nell’area di Villorba, nel Trevigiano. Per ora nel Vicentino non sono segnalati danni, ma la situazione è in evoluzione. Caratteristica di questo fronte sono le temibili supercelle temporalesche che potrebbero colpire ovunque. Pioggia a dirotto anche nel Veneziano. In fondo all’articolo le previsioni Arpav per oggi e domani.

TREVIGIANO

In pochi minuti un violento nubifragio accompagnato da vento forte e chicchi di grandine grandi come monetine ha investito diverse frazioni del territorio comunale di Villorba.

Tra le zone maggiormente colpite c’è Lancenigo, dove la grandine ha imbiancato strade e giardini. Danni si sono registrati anche a Castrette, con tegole spostate o cadute dai tetti di alcune abitazioni.

Nel parcheggio del centro di salute mentale di via Silvio Pellico, quattro mezzi dell’ULSS 2 Marca Trevigiana sono stati danneggiati dopo che alcune parti metalliche di un telone antigrandine, staccatosi da una vicina concessionaria d’auto, sono finite sui veicoli. Nella stessa struttura una porta d’ingresso è stata divelta dalla forza del vento.

Disagi anche nella zona industriale, dove alcune coperture e tendaggi aziendali sono stati strappati dalle raffiche. In via Edison il tetto di un capannone è stato parzialmente scoperchiato.

In via Bocia del ’24 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto all’interno di un parco pubblico, mentre diversi rami spezzati sono finiti anche lungo la Pontebbana senza provocare feriti né particolari problemi alla viabilità.

Nel pomeriggio il sindaco Francesco Soligo ha effettuato alcuni sopralluoghi nelle aree colpite per verificare l’entità dei danni e monitorare la situazione sul territorio.

PREVISIONI

Previsioni per lunedì 11 maggio (pomeriggio/sera)

Tempo instabile con frequente nuvolosità sui settori settentrionali, mentre sulla pianura centro-meridionale saranno presenti ampie schiarite, seppur con possibile successiva ripresa della nuvolosità soprattutto sui settori sud-occidentali. Saranno frequenti rovesci e temporali su aree montane, pedemontane e settentrionali, mentre sui settori sud-occidentali i fenomeni risulteranno più isolati; non si escludono localmente eventi intensi con quantitativi di pioggia anche consistenti. Le temperature massime non subiranno variazioni significative. Venti in quota in progressiva rotazione da nord; in pianura venti moderati da sud/sud-ovest, con rinforzi a tratti anche tesi sulla costa in serata.

Previsioni per martedì 12 maggio

Tempo variabile con residua nuvolosità al mattino, in seguito tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso. Nella notte è prevista una crescente probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane, in successiva estensione verso la pianura in mattinata. Si tratterà di fenomeni sparsi con locali rovesci, occasionalmente temporaleschi, soprattutto sulla pianura nord-orientale dove non si esclude che possano risultare intensi. Limite delle nevicate in calo fino a 1600–1900 m. Nel pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni, che risulteranno al più localizzati. Temperature in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze delle massime nelle valli e sulla fascia pedemontana occidentale, dove potranno verificarsi episodi di Foehn; valori generalmente sotto la media del periodo. Venti in quota prevalentemente tesi da nord; nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana possibili episodi di Foehn con raffiche locali. In pianura inizialmente deboli da ovest, con rinforzi in occasione dei temporali, poi in rotazione dai quadranti orientali con rinforzi moderati o tesi sulla costa. Mare in prevalenza poco mosso, ma al largo temporaneamente mosso.