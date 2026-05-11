Albero crolla sulla Transpolesana e travolge un’auto: ferito il conducente

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 434 Transpolesana, all’altezza di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, dove un albero è improvvisamente caduto su una vettura in transito.

L’allarme è scattato intorno alle 14, facendo intervenire sul posto i Vigili del Fuoco di Rovigo. Il conducente dell’auto, rimasto ferito nell’impatto, è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori e affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118.

Le grandi dimensioni della pianta hanno reso necessaria la chiusura completa della Transpolesana in entrambe le direzioni di marcia, provocando lunghe code e pesanti rallentamenti alla circolazione per diverse ore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di ANAS, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’arteria stradale.

Le operazioni di rimozione dell’albero e di ripristino della carreggiata si sono concluse dopo circa due ore e mezza.