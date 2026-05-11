È partita con risultati di grande rilievo la stagione outdoor dell’Atletica Pedemontana Veneta, sostenuta quest’anno principalmente da Bvr Banca Veneto Centrale. Nelle prime settimane di gare, tra meeting regionali e campionati, gli atleti del sodalizio vicentino hanno raccolto numerosi piazzamenti di prestigio e diversi pass per i campionati italiani.

Rigodanzo subito protagonista a Lonigo

Alla prima apertura regionale di Lonigo riflettori puntati su Anita Rigodanzo, atleta del bacino Arzignano-Ovest Vicentino, che nel getto del peso da 4 kg ha conquistato la vittoria con la misura di 11,45 metri, ottenendo già al primo tentativo il minimo per i Campionati Italiani Junior fissato a 10,65. Un risultato importante arrivato nonostante un problema muscolare accusato nelle fasi iniziali della manifestazione.

Rigodanzo si è poi cimentata anche nel lancio del disco, chiudendo quinta tra le juniores con 32,24 metri. Sempre nel disco, buona prova per la giovane allieva Beatrice Boschetto, classe 2010, che ha migliorato il personale a 23,10 metri, centrando il quinto posto di categoria.

Sul fronte cassolese si è messo in evidenza anche Guglielmo Caregnato, quarto assoluto e miglior junior nei 200 metri con il tempo di 22”68. Nel salto in lungo femminile, Giovanna Maria Vial ha sfiorato la top ten con il suo undicesimo posto a 4,70 metri, terza tra le nate nel 2010. Più indietro Martina De Paoli, Giulia Torresan e Cinzia Bison.

Giambellini imprendibile a Scorzé

Nella seconda apertura regionale disputata a Scorzé è stato Davide Giambellini a prendersi la scena. Lo sprinter del bacino Arzignano-Ovest Vicentino ha dominato sia i 100 che i 200 metri, vincendo entrambe le gare e conquistando il minimo per i campionati assoluti grazie al 21”24 sulla doppia distanza. Nei 100 ha invece fermato il cronometro a 10”71, confermando il ruolo di riferimento della velocità regionale già mostrato nel 2025.

Ottimi risultati anche tra le allieve. Zoe Pretto ha ottenuto il minimo per gli Italiani Under 18 nel salto triplo con 11,45 metri, mentre Veronica Orso ha centrato il pass tricolore nei 100 ostacoli grazie al tempo di 15”48.

Sempre a Scorzé, Giovanna Maria Vial ha conquistato il sesto posto sia nei 100 ostacoli allieve in 15”97 sia nel salto triplo con 10,92 metri. Tra gli altri piazzamenti spiccano il tredicesimo posto di Caregnato nel lungo con 6,09, il diciottesimo di Mosé Ferraro nei 3000 in 9’06”52, il diciannovesimo di Robert Nechita nei 100 in 12”08 e il sedicesimo posto di Veronica Orso negli 800 con 2’32”56.

Nello stesso fine settimana, a Brescia, Beatrice Boschetto ha brillato nel lancio del martello allieve da 3 kg vincendo la gara con 46,66 metri e avvicinandosi sensibilmente al minimo per i campionati italiani di categoria.

Staffette regionali: vola la 4×100 junior

Ai Campionati Regionali Staffette di Abano Terme grande prova della 4×100 junior composta da Dall’Alba, Caregnato, Piccolotto e Pellanda, capace di chiudere in 43”46, tempo valido per il minimo ai Campionati Italiani Under 20. Il quartetto ha concluso al secondo posto regionale di categoria e decimo assoluto.

Buoni segnali anche dalla 4×100 allieve formata dalle cassolesi Lauria, Orso, Vial e Battaglia, che ha chiuso in 51”75 raccogliendo punti preziosi in ottica campionati di società. Nella 4×400 si è distinta ancora una volta l’esperienza di Aida Valente, punto di riferimento del gruppo.

Boschetto ancora protagonista a Conegliano

Il 25 aprile, nel meeting Banca Prealpi di Conegliano, nuova prestazione di rilievo per Beatrice Boschetto, seconda nel martello da 3 kg con 45,32 metri. Nel martello con attrezzo da 4 kg, la junior Campesato ha chiuso nona con 35,25.

Tra gli altri risultati, Caregnato è stato settimo nei 400 in 51”08, mentre Veronica Orso ha centrato la top ten nel lungo con 4,88 metri. Sfiorata la top ten anche per Gaia Zarpellon nel martello, undicesima con 30,34 metri, così come per Marta Fontana e Sara Addondi nel giavellotto allieve.

Veronica Orso quinta ai regionali multiple e qualificata agli italiani

Nel primo weekend di maggio, ai campionati regionali di prove multiple di San Donà di Piave, l’Atletica Pedemontana Veneta ha raccolto altri risultati importanti grazie soprattutto a Veronica Orso.

L’allieva ha chiuso quinta nella classifica regionale con 4911 punti, punteggio che le vale l’accesso ai campionati italiani di categoria. Da segnalare anche il nuovo personale nei 100 ostacoli con 14”89, oltre al 26”43 nei 200 e al 2’26”70 negli 800. Completano il suo eptathlon le misure di 4,98 nel lungo, 1,50 nell’alto, 8,62 nel peso e 16,70 nel giavellotto.

Buona prova anche per Giovanna Maria Vial, tredicesima, con exploit nel salto in alto a 1,56 metri e buoni riscontri nei 200, nel lungo e nei 100 ostacoli.

Fongaro torna in pista ai Ludi del Bo

Infine, ai Ludi del Bo disputati a Este sotto la regia del Cus Padova, è tornata in gara Giulia Fongaro. La sprinter arzignanese, già azzurra agli Europei Juniores 2023 e reduce da un lungo recupero dopo un grave infortunio, ha conquistato il secondo posto nei 100 metri con 12”29. Nei 200 ha invece chiuso undicesima in 26”02.

Tra i migliori piazzamenti anche quelli di Elia Campagnolo nel giavellotto, Jacopo Pellanda nei 200 e Jacopo Pretto nel salto in lungo.