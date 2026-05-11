Dalla Campania in Veneto per rubare: fermato in treno con gioielli di un’anziana, denunciato

Un uomo di 51 anni, cittadino italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa e ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di numerosi gioielli sottratti con l’inganno a un’anziana donna.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un treno Alta Velocità, dove una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Vicenza ha effettuato un controllo poco prima dell’arrivo alla stazione di Verona Porta Nuova.

L’uomo era stato segnalato agli agenti dal capotreno e da un viaggiatore, insospettiti dal suo atteggiamento agitato alla vista delle divise. Secondo quanto ricostruito, il passeggero si sarebbe spostato rapidamente in un altro vagone, lasciando però sulla cappelliera un sacchetto bianco.

Una volta individuato e identificato, il 51enne — risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe del “finto appartenente alle forze dell’ordine” — non ha saputo spiegare il cambio del posto prenotato e ha negato che il sacchetto gli appartenesse.

All’interno della borsa gli agenti hanno trovato diversi preziosi di ingente valore: orologi di marca, collane, anelli e spille in oro, ritenuti di probabile provenienza furtiva e immediatamente sottoposti a sequestro penale.

L’uomo è stato fatto scendere alla fermata successiva e accompagnato negli uffici della Polfer per ulteriori accertamenti. Le indagini hanno permesso di collegare rapidamente il materiale sequestrato a una truffa commessa poche ore prima a Padova ai danni di un’anziana donna, che aveva già contattato il 112 Nue e si apprestava a formalizzare la denuncia in Questura.

Il sospettato, originario della Campania, è stato quindi denunciato in stato di libertà. La refurtiva, con il nulla osta dell’autorità giudiziaria, sarà restituita alla vittima nei prossimi giorni.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: l’eventuale responsabilità penale dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva irrevocabile.