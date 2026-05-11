Nasconde sette bottiglie di gin, rum e vodka nella giacca e tenta di uscire senza pagare: denunciato 22enne nel Bassanese

Ha cercato di oltrepassare le casse di un supermercato con sette bottiglie di superalcolici nascoste sotto la giacca, ma il suo comportamento sospetto non è passato inosservato al personale di sicurezza. Per questo un giovane romeno di 22 anni, già gravato da precedenti penali, è stato denunciato dai Carabinieri per tentato furto aggravato.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in un supermercato di Rossano Veneto. Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Romano d’Ezzelino, il direttore del punto vendita e l’addetto alla sicurezza avevano notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le corsie, soffermandosi in particolare nel reparto cantina.

Il personale ha quindi deciso di monitorarne i movimenti fino al momento in cui il ragazzo ha superato la barriera delle casse senza acquistare nulla. Fermato con la scusa di un controllo di routine, il 22enne avrebbe estratto dalla giacca sette bottiglie di liquore — tra cui gin, rum e vodka — occultate poco prima. Il valore complessivo della merce recuperata ammonta a 294,20 euro.

Nel frattempo era stata allertata la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, che ha inviato sul posto una pattuglia. I militari hanno restituito la refurtiva alla direzione del supermercato, accertando inoltre che le etichette antitaccheggio delle bottiglie erano state danneggiate.

Il giovane è stato successivamente accompagnato in caserma per l’identificazione e gli adempimenti di rito. Il direttore del supermercato ha formalizzato denuncia querela per il tentato furto.

Sulla base degli elementi raccolti, i carabinieri hanno denunciato il 22enne alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

Come previsto dalla legge, la misura è stata adottata nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.