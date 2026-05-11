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11 Maggio 2026 - 16.26

Vicenza – “Usciamo a fumare”: coppia lascia la pizzeria e sparisce senza pagare il conto

G.B.
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Hanno cenato tranquillamente in pizzeria, poi con la scusa di una sigaretta sono usciti dal locale senza più rientrare, lasciando un conto non pagato di poco superiore ai 30 euro. È successo domenica sera nella pizzeria Spaccanapoli in viale della Pace a Vicenza, durante una serata particolarmente affollata per la Festa della mamma. La notizia è riportata dal Gazzettino (precisiamo che la foto in anteprima è un’immagine generica generata dall’intelligenza artificiale).

Secondo quanto ricostruito dal titolare, la ragazza avrebbe lasciato il locale per prima, approfittando dell’uscita contemporanea di altri clienti per confondersi tra la folla. Poco dopo il compagno si sarebbe avvicinato al bancone avvisando il personale che sarebbe uscito un attimo per fumare una sigaretta. Da quel momento della coppia nessuna traccia.

Il gestore ha raccontato di non considerare il danno economico l’aspetto più grave della vicenda, quanto piuttosto la mancanza di rispetto verso chi lavora nel locale. L’episodio è stato condiviso anche sui social, dove ha raccolto numerosi messaggi di solidarietà.

Dopo la diffusione della storia, il giovane ripreso dalle telecamere si sarebbe fatto avanti contattando il titolare e spiegando che si sarebbe trattato di un malinteso con la compagna. Si sarebbe inoltre detto disponibile a saldare il conto tramite bonifico. Il proprietario, però, avrebbe chiesto un incontro diretto nel locale per chiarire personalmente quanto accaduto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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