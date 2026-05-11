Vicenza – Lavori stradali in viale Diaz: carreggiata sud chiusa fino al 19 giugno

Da lunedì 11 maggio a venerdì 19 giugno la carreggiata sud di viale Diaz sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il civico 4 e il varco di via Divisione Folgore per consentire lavori sulla rete dell’acquedotto.

L’intervento prevede lavori di scavo necessari alla posa di una nuova tubazione dell’acquedotto. Durante il periodo del cantiere, la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia sarà deviata sulla sola carreggiata nord.

Il traffico sarà organizzato in due corsie separate e adeguatamente segnalate per garantire la sicurezza della circolazione e lo svolgimento dei lavori.

Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al termine dell’intervento previsto per il 19 giugno.