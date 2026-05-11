Hantavirus, la nave e i profeti del complotto: quando ogni virus diventa “creato in laboratorio” e ogni ignoranza una religione

Il virus del topo e i suoi profeti

Di Alessandro Cammarano

La scena, in sé, ha già tutti gli ingredienti per alimentare l’immaginario collettivo: una nave da crociera scientifica, la MV Hondius, partita da Ushuaia verso l’Atlantico australe, quasi centocinquanta persone a bordo, ventitré nazionalità, appassionati di birdwatching, naturalisti, viaggiatori attratti dalle latitudini estreme. Un microcosmo galleggiante immerso in paesaggi remoti, dove il confine tra avventura e rischio biologico è più sottile di quanto si creda.

Il primo a stare male è un settantenne olandese. Nei mesi precedenti aveva attraversato Argentina, Cile e Uruguay in automobile, spingendosi anche in aree rurali e ambienti a elevata presenza di roditori. Una tappa, in particolare, si rivelerà decisiva: una discarica nei pressi di Ushuaia, visitata durante un’escursione ornitologica. È lì, con ogni probabilità, che avviene l’esposizione al virus.

I sintomi iniziali sono banali: febbre, nausea, disturbi gastrointestinali. Poi il quadro precipita. In pochi giorni subentra una polmonite severa, il collasso respiratorio, la morte. La moglie, che lo aveva assistito a stretto contatto, sviluppa gli stessi sintomi. Viene evacuata, peggiora rapidamente, muore in Sudafrica. Una terza passeggera tedesca seguirà lo stesso destino. Altri casi sospetti emergono tra i presenti.

A quel punto la Hondius si trasforma in un caso sanitario internazionale: isolamento, tracciamento, test, evacuazioni, protocolli di contenimento, organismi sanitari internazionali mobilitati. Il virus identificato è l’Andes hantavirus: raro, aggressivo, con mortalità elevata e una caratteristica peculiare, la trasmissione interumana in contesti di vicinanza intensa.

Tutto questo basterebbe da solo a imporre prudenza, misura, attenzione ai fatti.

Ma viviamo nell’epoca in cui ogni epidemia produce immediatamente un’epidemia secondaria: quella dei cretini organizzati.

E così, prima ancora che i laboratori completassero le analisi, i professionisti del delirio avevano già fatto il loro lavoro. Con la velocità di una diarrea cognitiva, l’universo no vax ha tirato fuori il repertorio completo: brevetti, profezie, piani segreti, élite globaliste, vaccini preparati in anticipo, virus “rilasciati” per controllare le masse.

È un meccanismo ormai perfetto nella sua ottusità.

Primo atto: il brevetto.

Scoprono che esistono brevetti relativi all’hantavirus e ai candidati vaccinali. E qui scatta il miracolo logico: se esiste un brevetto, allora qualcuno sapeva. Se qualcuno sapeva, allora qualcuno ha pianificato. È lo stesso ragionamento per cui trovare un estintore in un edificio significherebbe aver programmato l’incendio.

Secondo atto: la profezia.

Un account dimenticato su X, con quattro post in croce, aveva scritto anni fa “2026: Hantavirus”. Per qualunque persona mediamente alfabetizzata si tratta di una coincidenza, o di una previsione generica su uno dei tanti virus noti agli epidemiologi. Per il complottista è Nostradamus, o la CIA, o entrambe le cose.

Terzo atto: il vaccino fantasma.

Qui il cortocircuito diventa sublime. Non esiste alcun vaccino approvato contro l’Andes hantavirus. Nessuno da vendere, nessun profitto da realizzare, nessuna campagna vaccinale in vista. Ma questo non ferma la narrazione: semplicemente si passa alla versione beta del complotto. “Lo stanno preparando.” “Aspettano il momento giusto.” È una teologia dell’attesa: il messia farmaceutico arriverà.

Il tratto più impressionante non è la falsità di queste teorie, ma la loro qualità miserabile. Sono pigre, ripetitive, meccaniche. Ogni virus è “creato in laboratorio”. Ogni focolaio è “programmato”. Ogni studio è “comprato”. Ogni medico è “complice”.

È una visione del mondo infantilizzata, dove la complessità è insopportabile e deve essere sostituita da una favola morale con buoni e cattivi.

Il no vax contemporaneo non è uno scettico: è un consumatore seriale di narrazioni semplificate. Non cerca la verità; cerca una trama che lo faccia sentire più sveglio degli altri.

Ed è qui il punto più grottesco.

Gente incapace di distinguere un virus zoonotico da un’influenza stagionale pretende di smontare decenni di epidemiologia leggendo screenshot su Telegram. Persone che non saprebbero spiegare cosa sia un RNA virale si atteggiano a investigatori biologici. Individui che confondono correlazione e causalità come se fossero sinonimi pontificano su “esperimenti globali”.

L’effetto è tragicomico: una gigantesca assemblea permanente di incompetenza che si autoalimenta, dove ogni ignorante certifica l’ignoranza dell’altro in un sistema perfettamente chiuso.

E guai a introdurre fatti.

L’OMS dice che il rischio per la popolazione generale è molto basso? Complice.

L’ECDC chiarisce che il serbatoio animale non esiste in Europa? Complice.

Gli infettivologi spiegano che la trasmissione richiede contatto stretto? Complici.

Nel sistema immunitario del complottismo, il fatto è l’agente patogeno.

Perché la struttura mentale è religiosa, non razionale: la teoria viene prima della realtà, e la realtà viene piegata finché non entra nella teoria.

Così la Hondius, che nel mondo reale è un episodio epidemiologico circoscritto, nel sottobosco paranoico diventa il nuovo laboratorio del male, il nuovo Titanic del biopotere, la prova generale della prossima “plandemia”.

È sempre lo stesso copione, recitato dagli stessi sacerdoti dell’idiozia militante.

Cambiano i virus, ma restano intatti gli archeologi del tweet, i rabdomanti del brevetto, gli esegeti del nulla.

Nel frattempo, nel mondo reale, medici, virologi e ricercatori fanno ciò che hanno sempre fatto: studiano, verificano, correggono, curano.

Nel mondo parallelo dei no vax, invece, si continua a fare ciò che si sa fare meglio: trasformare la paura in superstizione e l’ignoranza in identità.

E se c’è una pandemia davvero inesauribile, non è quella degli hantavirus.

È quella della stupidità organizzata.