Veneto – Auto finisce nel canale e si ribalta nella notte: paura per una famiglia a Villadose

Momenti di paura nella serata di ieri a Villadose, nel Rodigino, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi in un canale lungo via Andreotti.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22.30. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento, finendo fuori carreggiata e capovolgendosi nel corso d’acqua che costeggia la strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rovigo con tre mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

A bordo dell’auto viaggiava una famiglia composta da tre persone, tra cui una figlia minore. Fortunatamente tutti sono riusciti ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Presenti anche gli operatori del Suem 118, che hanno preso in carico i coinvolti per gli accertamenti sanitari del caso, oltre ai carabinieri intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente.