VENETO – Nuova allerta meteo: prepararsi per questa sera

Mai come in questo periodo le previsioni meteo sono diventate punto di riferimento, non solo per chi è in vacanza e cerca il sole ma anche per chi vuole evitare danni all’automobile o alla casa. Mai in questo periodo sbaglia chi accusa di eccessivo allarmismo la stampa. Vista l’esperienza dei giorni scorsi, con quattro diverse ondate di maltempo improvvise, meglio essere oltremodo prudenti.

Consultando le varie applicazioni sono indicati in Veneto fenomeni sparsi e anche molto intensi dal tardo pomeriggio/sera. Qui sotto, nell’ordine, il bollettino emesso ieri dalla Protezione Civile regionale e le previsioni dell’Arpav.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire da domani pomeriggio con probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. Martedì 25 luglio sono attese fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla), dalle 14.00 di domani alle 00.00 di mercoledì 26 luglio, per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza – Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Previsioni

Da lunedì pomeriggio probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. Martedì probabili varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento.

Evoluzione generale

Il contrasto fra l’area anticiclonica molto calda che staziona tra Nord Africa ed Europa meridionale, e la circolazione ciclonica con aria più fresca presente sull’Europa centrale, determina la situazione di questi giorni, caratterizzata da frequente alternanza di schiarite e instabilità anche molto marcata; fino all’inizio della settimana si avrà una modesta rimonta dell’anticiclone, con meno nuvolosità, precipitazioni più contenute o assenti, e ripresa delle temperature, mentre tra lunedi pomeriggio/sera e martedi si avrà nuovamente tempo instabile con temporali diffusi. Tempo più stabile e clima un po’ più fresco nei giorni seguenti.

Tempo previsto

lunedì 24. In pianura abbastanza soleggiato fino al pomeriggio, con addensamenti anche diffusi a fine giornata specie sulle zone pedemontane; in montagna tempo da variabile ad instabile, con schiarite al mattino e poi addensamenti dalle ore centrali, più diffusi sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Da metà giornata a partire dalle zone montane probabilità di rovesci e temporali, che potranno essere anche diffusi, specie sulle Prealpi e fino alla pedemontana; fenomeni poi in estensione alla pianura settentrionale e zone occidentali verso sera. Sono possibili fenomeni intensi.

Temperature. In generale moderato aumento.

Venti. In pianura variabili, in prevalenza moderati da sudest, poi in rotazione a moderati da nord dalla sera. In montagna forti da sudovest, a tratti molto forti in alta quota sulle zone esposte.

Mare. Poco mosso, in rinforzo a mosso dalla sera.

Previsione Altezza Onde

martedì 25. Tempo molto instabile, con nuvolosità diffusa alternata a possibili temporanee schiarite.

Precipitazioni. Probabilità alta di rovesci o temporali, anche a tratti diffusi, in particolare sulle zone prealpine e sulla pianura; i fenomeni potranno essere intermittenti, con pause e ripresa delle precipitazioni. Sono possibili fenomeni intensi.

Temperature. Valori minimi in calo, più sensibile alla sera, massime in generale contenuto calo.

Venti. In pianura inizialmente deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio deboli/moderati dai quadranti orientali. In montagna forti da sudovest, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare. In prevalenza mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

mercoledì 26. Tempo più stabile e soleggiato, con tratti nuvolosità sulle zone nordorientali. Nel corso della giornata non si esclude qualche isolato piovasco più che altro limitato ai rilievi. Temperature in generale diminuzione.

giovedì 27. Tempo soleggiato, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve locale diminuzione.