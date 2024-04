VICENZA – Uomo aggredito, picchiato e rapinato in pieno centro

Un 45enne del Bangladesh, che lavora in un locale del centro è stato aggredito da un gruppo di 4,5 persone. L’episodio alle 3 della notte fra venerdì e sabato, fra Piazza dei Signori e Corso Palladio. La notizie è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Il 45enne stava rientrando a casa dopo il lavoro quando il gruppo l’ha accerchiato e picchiato rubandogli pochi spiccioli. Colpito da un pugno e steso a terra, l’uomo si è ripreso e fortunatamente non ha riportato gravi ferite. E’ caccia ai responsabili. Dopo l’aggressione il gruppo è fuggito e la vittima ha contattato il 112. Sul posto i carabinieri della radiomobile. Potrebbe trattarsi di una delle baby gang di stranieri che imperversano in centro. Indagini in corso