Maltempo: Bacchiglione in piena a 5 metri e mezzo. Aperto il bacino di Caldogno. Allagamenti in città e provincia. Noventa e Montagnana allagate (video)

Ore 00.30

Piogge incessanti stanno battendo la città di Vicenza e la provincia. Come di consueto sono sotto osservazione il Bacchiglione ed il Retrone che sono aumentati consistentemente di livello nelle ultime ore.

Il Bacchiglione alle 24 ha superato i 5 metri (5,54) raddoppiando la portata in poche ore.

Il Retrone è passato dai 13 cm delle prime ore di oggi a 3,21 delle 24

E’ stato aperto il bacno di Caldognoo

Proseguono gli interventi a protezione delle zone fragili della città, ma il livello dei fiumi sta salendo.

La polizia locale con megafoni sta invitando i cittadini a spostare automobili e beni mobili dagli interrati della zona Stadio dove sono già in funzione tre idrovore di Viacqua.

Sono in distribuzione sacchi di sabbia nel piazzale dello Stadio Menti, tra viale Trissino e via Del Grande.



Per segnalazioni chiamare la centrale operativa della polizia locale allo 0444545311

Il Comune di Vicenza apre il COC (Centro Operativo Comunale) – video di Noventa, Barbarano, Montagnana

Sono segnalati i primi allagamenti in zona Cul de Ola. Stanno esondando sulle campagne diversi canali di scolo. A rischio, come ad inizio marzo, sottopassaggi e scantinati.

Il Comune di Vicenza informa: aperto il Coc al comando di polizia locale (qui la nota del Comune)

In via precauzionale vi è l’invito a spostare auto e beni dagli interrati di viale Fusinato, lungo il fiume Retrone

Sono state predisposte le pompe in viale Stadio e Leoni e installate paratie a ponte degli Angeli e panconi a Debba. Polizia locale e protezione civile vigilano sull’ingrossamento di fiumi, rogge e fossati

Aggiornamenti su questa pagina e sul sito www.comune.vicenza.it

Il Comune di Caldogno ha diramato un avviso di strade parzialmente allagate.

Il Comune di Lusiana Conco comunica che a seguito di un movimento franoso la strada provinciale S.P. 69 in località Ponte di Velo è chiusa al traffico in entrambi i sensi. Domani mattina i tecnici di Viabilità effettueranno un nuovo sopralluogo per valutare la situazione

Allagamenti sono segnalati anche nella zona fra Pojana Maggiore e Lonigo. Alle 23 la piazza di Noventa era allagata (video qui sotto)

Qui sotto un video della situazione in piazza a Barbarano

Qui sotto il video e la foto di Montagnana nel tardo pomeriggio. Molti allagamenti in città e nei Comuni di Borgo Veneto, Megliadino San Fidenzio e M. San Vitale (continua)

L’aggiornamento di Luca Zaia:

«È stato attivato il monitoraggio continuo, il “servizio di piena” dei tecnici della Regione Veneto per: Bacchiglione, l’Agno e il Laverda, in provincia di Vicenza. Aperto alle 20.30 il “servizio di piena” anche per il monitoraggio del livello dei fiumi di Padova. Nel Padovano i Vigili del Fuoco hanno segnalato numerosi allagamenti, chiedendo il supporto del volontariato di protezione civile. Attivati i distretti del Montagnanese, del Conselvano, di Colli sud, il Gruppo Provinciale e il gruppo di Vigodarzere. Numerose segnalazioni e interventi anche nel Polesine. È stato dichiarato anche lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta -Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento. Attualmente le squadre di volontari impegnate sono circa 50 con oltre 200 volontari operativi sul territorio».

L’aggiornamento di Daniela Bordin, consigliere provinciale delegato alla protezione civile della Provincia di Padova: «A causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il territorio della parte sud occidentale della provincia di Padova, i vigili del fuoco di Padova hanno segnalato diverse situazioni di allagamenti chiedendo il supporto del volontariato di protezione civile. La sala operativa provinciale è stata attivata dalle ore 15 facendo una prima ricognizione con i referenti del territorio (amministratori e coordinatori del volontariato). A valle della ricognizione è stata chiesta l’apertura di un evento a sala operativa regionale, per procedere con le attivazioni dei volontari. Sono stati attivati i distretti del Montagnanese, del Conselvano, di Colli sud, il Gruppo Provinciale e il gruppo di Vigodarzere. Il territorio maggiormente colpito è quello del Montagnanese, dove il sindaco di Borgo Veneto ha chiesto l’intervento anche per la scuola media comunale dove la sala mensa era stata allagata. Diverse strade sono risultate impraticabili per la presenza di acqua sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno quindi segnalato successivamente che la Fonderia Baraldi di Montagnana aveva problemi di allagamento e quindi era necessario inviare un grande quantitativo di sacchi di sabbia per contenere l’allagamento. Pertanto la Provincia si è attivata per il carico di due camion del gruppo provinciale, attivando il proprio gruppo provinciale, per un totale di 25 bancali di sabbia caricati dal gruppo comunale di Vigodarzere presso il loro magazzino da inviare, come da richiesta alla fonderia di Montagnana. Sono state inviate inoltre squadre dei distretti del conselvano e de i colli sud a supporto del distretto del montagnanese già furi con le proprie squadre di volontari. Successivamente i VVF hanno comunicato cha a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco di Caldiero presso la fonderia Baraldi, non era più necessario l’invio dei sacchi. Pertanto i sacchi sono stati dirottati nel montagnanese per gli interventi di assistenza alla popolazione. Un ulteriore quantitativo di sacchi provenienti dal distretto bassa padovana coordinato da Monselice, è stato inviato per gli interventi di assistenza alla popolazione nel comune di Casale di Scodosia, già segnalato a sala operativa provinciale dai vigili del fuoco. Attualmente le squadre di volontari impegnate sono 48 per circa 200 volontari, operativi sul territorio».