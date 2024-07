VENETO – Primi quattro casi di febbre West Nile. Ancora nessun caso di Dengue

La Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha diffuso oggi il sesto bollettino sulla sorveglianza delle malattie da vettori.

E’ stata rilevata la prima positività per West Nile Virus su pool di zanzare nella provincia di Rovigo seguita da altre positività a Venezia e Padova. Come definito dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi, questo è un elemento importante per l’attivazione delle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo dell’infezione da WNV mediante la trasfusione di emocomponenti labili, trapianto d’organo, tessuti e cellule su tutto il territorio regionale.

Sono stati registrati i primi 4 casi umani autoctoni di West Nile virus: una febbre in provincia di Treviso e tre forme neuroinvasive in provincia di Padova. Questi ultimi tre casi sono riferiti a pazienti di età tra i 60 e 86 anni di cui uno con patologia pregressa.

Dal primo gennaio scorso al 26 luglio non si sono verificati casi autoctoni di febbre Dengue, Chikungunya o Zika virus e Usutu virus in Veneto. Mentre sono stati invece notificati 22 casi di encefalite trasmessa da zecca (TBE), di cui 17 autoctoni e 5 con esposizione fuori regione. Tra le malattie trasmesse da flebotomi infine sono stati confermati 3 casi di infezione da Toscana virus, di cui due autoctoni.

E’ questa la sintesi del sesto Bollettino di Sorveglianza delle Malattie Trasmesse da Vettori, nel periodo di massima presenza del vettore (giugno-ottobre) e secondo l’andamento stagionale.



La situazione epidemiologica attuale è in stretto monitoraggio e si raccomanda fortemente a tutti cittadini di adottare le misure di protezione individuale utilizzando i repellenti cutanei e le misure di prevenzione nelle aree private delle proprie abitazioni per ridurre la proliferazione di vettori, perchè queste tipologie di malattie virali non hanno terapie specifiche e possono diventare pericolose soprattutto per i soggetti fragili.

E’ inoltre importante, prima della partenza per un viaggio, consultare il servizio di medicina dei viaggi delle Aziende ULSS.

La regione Veneto, come per l’anno 2023, ha già avviato una campagna di comunicazione mirata sulla prevenzione delle malattie trasmesse da vettore e in particolare delle arbovirosi, con pubblicazioni periodiche nei principali social e con informazioni dedicate sul sito regionale (https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi), delle Aziende ULSS e dei Comuni del territorio.