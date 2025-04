Vicenza – Bimbo punto da siringa: trovato e sanzionato il tossicodipendente. Multato anche il giovane che si drogava in via Giuriolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

La polizia locale di Vicenza ha già individuato e sanzionato l’uomo che ha abbandonato nell’intercapedine di una nicchia della chiesa di San Lorenzo la siringa con cui ieri pomeriggio si è punto un bambino. Gli agenti hanno individuato e multato anche il tossicodipendente che lunedì è stato filmato da una mamma mentre si iniettava droga lungo l’argine di fronte a viale Giuriolo.

«Esprimo soddisfazione per la tempestività e professionalità con cui i nostri agenti sono risaliti ai responsabili dei due fatti molto gravi – ha commentato il sindaco di Vicenza – ma nel contempo rilevo che questo ottimo lavoro si è tradotto soltanto in due sanzioni amministrative. Questo è quanto la legge ci consente fare, perché consumare droga non è un reato perseguibile penalmente. Del resto questa battaglia va combattuta su un altro piano. In tutte le città italiane sta dilagando il problema della droga. È urgente un’azione forte da parte dello Stato per allontanare prima di tutto queste persone dal consumo di sostanze, togliendole dalla strada e portandole nelle comunità di recupero».

Per quanto riguarda i fatti di San Lorenzo, il tossicodipendente che ha nascosto la siringa nella nicchia è stato individuato dagli agenti visionando a ritroso i filmati delle telecamere di videosorveglianza della piazza. L’ago con cui il bambino si è punto, invece, non è stato rinvenuto nei cestini dove è stato gettato da un adulto intervenuto in suo soccorso.

L’uomo, identificato come soggetto noto, è stato sanzionato per violazione dell’ art. 77 del testo unico sugli stupefacenti che prevede il divieto di abbandono siringhe. La sanzione ammonta a 103 euro.

Il soggetto che lunedì si iniettava droga lungo l’argine del Bacchiglione è stato riconosciuto dagli agenti attraverso il video fornito dalla cittadina che lo aveva ripreso. Le pattuglie lo hanno cercato, trovato e sanzionato per violazione del regolamento di polizia urbana, avendo compiuto atti preparatori all’uso di sostanze stupefacenti in luogo pubblico. La sanzione ammonta a 100 euro.