Ciclista inseguito dai cani si rifugia dentro un bagagliaio: salvato!

Ieri sera verso le 23.20 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato su richiesta dei Carabinieri, contattati da un ciclista impaurito dopo essere stato inseguito da alcuni cani, quasi sicuramente a guardia delle greggi presenti sul Pian de la Bala. Una squadra è salita sapendo già che l’uomo, un 47enne olandese, aveva trovato rifugio nel bagagliaio con portellone aperto di un pick up, probabilmente appartenente al pastore. I soccorritori sono arrivati sul posto assieme a una pattuglia dei Carabinieri, in quel momento i cani non c’erano, ma si sentivano abbaiare. La squadra ha caricato a bordo il ciclista e la bicicletta e lo ha accompagnato alla sua macchina parcheggiata a Semonzo. L’intervento si è concluso poco prima delle 3.