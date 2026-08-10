Ferragosto a Vicenza con i musei aperti

I Musei civici di Vicenza rimarranno tutti aperti.

ll Teatro Olimpico di Vicenza è aperto dalle 10 alle 18 (da martedì a domenica) con la possibilità di assistere allo spettacolo di spettacolo di suoni e luci, compreso nel biglietto di ingresso, alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30.

La Basilica Palladiana accoglie i visitatori dalle 10 alle 18 (da martedì a domenica) con la possibilità di vedere il salone, il loggiato al primo piano e la terrazza. In orario serale è possibile sedersi nei tavolini del bar e godere dello splendido panorama: venerdì e sabato dalle 19 all’una, domenica dalle 19 alle 23 e mercoledì 19 e 26 dalle 19 all’una. La terrazza rimane chiusa in caso di maltempo. La serata che precede il Ferragosto, venerdì 14 agosto, sarà allietata dal concerto “Note Di-Versi, la Canzone d’autore d’ogni tempo: dal Broadway al Jazz europeo” con Claudia Valtinoni, voce, e Danilo Cubuzio, pianoforte (biglietto; info e prenotazioni 3201424747, associazione.mousike@alice.it, www.porgettobach.it)

Al Museo civico di Palazzo Chiericati, aperto dalle 10 alle 18 (da martedì a domenica), per tutto il mese di agosto è previsto l’ingresso gratuito al piano terra dalle 12 alle 16. Un’occasione per trovare refrigerio in un ambiente climatizzato e visitare la mostra “Pittura del vero in Veneto da Favretto a Beltrame”. L’iniziativa rientra nella mappa delle oasi climatiche (https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Scopri-le-oasi-climatiche-nel-Comune-di-Vicenza) che comprende spazi chiusi dotati di climatizzazione e aree verdi ombreggiate con fontanelle d’acqua dove è possibile trovare un temporaneo sollievo dal grande caldo. Nelle sale ai piani superiori si può ammirare l’ “Ospite al Chiericati: Giovanni Bonconsiglio vicentino”: fino al 13 settembre, in occasione dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, sono esposti i due frammenti della pala della chiesetta delle monache benedettine dei Santi Cosma e Damiano in Giudecca, smembrata nel Settecento.

Le Gallerie di Palazzo Thiene, aperte dalle 10 alle 18(dal giovedì alla domenica) ospitano due esposizioni ad ingresso libero: “Una Curiosità inesauribile”, mostra di arte contemporanea con una selezione di opere dalla Collezione di Sandra e Giancarlo Bonollo (fino al 13 settembre); mostra fotografica “Italia di moda. Viaggio tra le bellezze italiane, Immagini ed emozioni” fino al 6 settembre.

Anche il Museo Naturalistico Archeologico rimane aperto dalle 10 alle 14 (da martedì a domenica, orario estivo) con alcune limitazioni nel percorso per i lavori di riallestimento della sezione naturalistica.

La Chiesa di Santa Corona osserva l’orario 10-18 (da martedì a domenica). Il giardino, ad ingresso gratuito, è aperto dalle 10 alle 21 per tutto il mese di agosto (dal venerdì alla domenica) perché fa parte delle oasi climatiche (dal martedì al giovedì è aperto con il consueto orario, dalle 10 alle 18).

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza ad ingresso libero dalle 10 alle 14 (da martedì a domenica, orario estivo) è allestita l’esposizione “Grande Guerra: giornalismo, comunicazioni e servizio postale negli anni 1915-1918”. Il parco di Villa Guiccioli è aperto dalle 9 alle 19.30 (da martedì a domenica, orario da aprile a settembre).