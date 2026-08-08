Brendola, conti in ordine e investimenti

Il Comune di Brendola conferma la solidità dei suoi conti. Nella seduta del Consiglio comunale del 28 luglio è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il provvedimento di salvaguardia e di assestamento del bilancio 2026 viene predisposto in un contesto di finanza pubblica nazionale non facile nel quale si inserisce anche l’elemento di incertezza dello scenario internazionale.

La verifica dei conti comunali ha riguardato l’andamento delle entrate e delle spese, la sostenibilità degli impegni assunti, nonché la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze del Comune di Brendola senza compromettere gli equilibri attuali e quelli futuri.

Confermata la solidità dei conti

“La salvaguardia degli equilibri – dichiara l’assessore al Bilancio Giuseppe Rodighiero – é uno dei passaggi più importanti della vita amministrativa del Comune, soprattutto per la nostra Amministrazione, in scadenza l’anno prossimo. Questo provvedimento, ultimo per il nostro mandato amministrativo, ha visto verificare concretamente che le risorse siano adeguate a sostenere le spese, garantire i servizi e portare avanti gli impegni assunti nei confronti della comunità brendolana. L’approvazione unanime del Consiglio comunale ha confermato ancora una volta la solidità dei conti e il lavoro responsabile svolto dai nostri uffici. Dopo 9 anni di assessorato posso dire che questi ultimi anni hanno costituito una fase complessa per gli enti locali, caratterizzata dall’aumento dei costi e dalla limitatezza delle risorse. Nonostante ciò, anche questa volta abbiamo utilizzato le nostre risorse in modo coerente con le priorità del territorio, incrementando qualità e quantità dei servizi”.

​La sedicesima variazione di bilancio: oltre 700.000 euro di avanzo applicato nel 2026

Contestualmente alla salvaguardia, il Consiglio comunale ha approvato la variazione al bilancio 2026. Per raggiungere una immediata operatività alle soluzioni per far fronte alle necessità della comunità, l’Amministrazione comunale ha proceduto ad effettuare variazioni di bilancio e varie applicazioni di avanzo per dotare subito gli uffici stessi delle risorse necessarie. Peraltro, la variazione ha comportato l’applicazione di ulteriori 32.000 euro dell’avanzo di amministrazione 2025 che, aggiunto a quello utilizzato nel corrente anno si arriva ad oltre 700.000 euro di avanzo applicato nel 2026.

Delle nuove risorse in entrata, oltre all’avanzo di amministrazione applicato, circa 370.000 euro sono le maggiori entrate accertate di parte corrente – soprattutto per entrate da tributi ed extratributarie migliori delle attese -, mentre oltre 690.000 euro di maggiori entrate provengono da nuovi proventi dei permessi di costruire e da entrate da alienazioni di terreni dell’ente, destinate da investimenti, manutenzioni e interventi sul patrimonio pubblico.

​Perseguiti due obiettivi: rigore e risposte concrete ai cittadini

“Con questa manovra – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – dimostriamo che un’Amministrazione seria sa tenere insieme due obiettivi: rigore nei conti e risposte concrete ai bisogni del territorio. Parliamo di oltre 700.000 euro di avanzo già rimessi in circolo nel 2026, di circa 440.000 euro in più per rafforzare i servizi e di oltre 600.000 euro di nuovi investimenti su opere pubbliche, sicurezza e manutenzioni. Non sono numeri astratti, ma scelte precise: più attenzione alle famiglie, più cura degli spazi pubblici, più sicurezza e qualità della vita. In un momento storico complesso, continuiamo a dimostrare che una gestione attenta, concreta e responsabile è la condizione indispensabile per dare risposte vere alla comunità e costruire il futuro di Brendola.”

​Stanziate risorse per il potenziamento del trasporto locale, per la sicurezza e la viabilità

In particolare, e al fine di avere una visione d’assieme a livello di macro-importi e per meglio percepire la finalità di visione sul futuro della presente manovra, di seguito si espongono i nuovi e/o potenziati servizi che si vanno ad avviare e/o consolidare nel 2027 e negli anni successivi. Si é proceduto a recepire l’incremento di 90.000 euro per la nuova gestione degli impianti sportivi, comprensiva del nuovo corrispettivo per la gestione delle strutture pubbliche sportive e di sostegno alle famiglie per aderire all’offerta sportiva locale.

​Altri 15.000 euro sono stati stanziati per il potenziamento del trasporto locale con nuova linea trasporto suburbano per collegamento via Pacinotti–Vicenza stazione autobus. Ulteriori 15.000 euro sono stati inseriti tra le spese correnti per il potenziamento del servizio di pubblica illuminazione con aumento dei punti luce nelle nuove lottizzazioni (comprensivo di incrementi da inflazione programmata). Si è aumentato di 40.000 euro l’importo previsto per le manutenzioni ordinarie, che si aggira già su quasi mezzo milione di euro. Infine, oltre ai 70.000 euro in più per la sicurezza locale, si è registrato un incremento delle spese per il personale degli uffici comunali per 54.000 euro. Complessivamente, in questa sedicesima variazione di bilancio del 2026 le maggiori spese correnti per il potenziamento dei servizi al territorio e per mantenere adeguato il patrimonio pubblico si sono aggirate intorno ai 440.000 euro.

​Inoltre, con l’assestamento di bilancio sono state stanziate nuove risorse per la cura del Comune di Brendola: il piano straordinario di manutenzioni delle scuole per 57.000 euro, ulteriori 150.000 per il dissesto idrogeologico del suolo, 150.000 euro per manutenzioni straordinarie degli impianti di pubblica illuminazione, 65.000 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento del Palazzo Municipale, 55.000 euro per nuove attrezzature sportive che – aggiunti ad altri interventi per la sicurezza stradale – quali la manutenzione delle strade e la progettazione di lavori hanno comportato maggiori investimenti per complessivi 607.500 euro.

​Nuovi investimenti per due milioni e mezzo di euro

​“Siamo arrivati ad avere un fondo pluriennale vincolato per i soli investimenti pari a 2.500.000 euro – riprende l’assessore Rodighiero – grazie al quale disponiamo già di risorse accertate destinate al finanziamento del nostro cronoprogramma previsto per investimenti e gli interventi sul patrimonio pubblico già cantierati o di imminente partenza. Sono risorse che vengono rimesse a disposizione della comunità per migliorare beni, strutture e servizi. Questa variazione – conclude – utilizza importanti disponibilità finanziarie per rispondere alle priorità amministrative, senza creare spese prive di copertura. È su questo terreno che questa Amministrazione da sempre si è mossa, ovvero sulla verifica dell’effettiva sostenibilità di ogni richiesta e proposta e sulla concretezza delle risorse disponibili”.