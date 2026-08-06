Temporali in arrivo sul Veneto, ma c’è chi punta anche sul… cielo: il parroco prega per la pioggia

Dopo settimane di caldo soffocante, il Veneto torna a guardare il cielo con speranza. Stavolta non solo per le previsioni dei meteorologi, ma anche per le preghiere di un parroco che, nei giorni scorsi, ha invitato i fedeli a chiedere un dono semplice quanto prezioso: la pioggia.

Le previsioni regionali parlano infatti di probabili rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone montane e poi anche in pianura. Fenomeni che, almeno secondo gli esperti, dovrebbero rimanere nella maggior parte dei casi di moderata intensità, anche se l’instabilità proseguirà pure nella giornata di domani.

La Protezione Civile del Veneto ha nel frattempo dichiarato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali, mentre resta confermata su tutta la regione anche l’allerta gialla per le ondate di calore. Una fotografia perfetta di questa estate 2026: si passa dall’afa tropicale all’attesa dei temporali nel giro di poche ore.

Agricoltori, cittadini e amministratori sperano che questa volta l’acqua cada nella giusta misura: abbastanza da rinfrescare l’aria e dare sollievo ai campi, ma senza trasformarsi nei violenti nubifragi che troppo spesso accompagnano le perturbazioni estive.

E poi c’è lui, il parroco che ha deciso di affidarsi anche a un’altra “previsione”, quella della fede. Le sue preghiere per invocare la pioggia hanno fatto il giro del Veneto, suscitando curiosità e simpatia. Chissà che, almeno questa volta, le nuvole non decidano di ascoltare sia i satelliti sia il campanile.

In fondo, quando il caldo non dà tregua e la terra aspetta l’acqua, ogni speranza merita di essere accolta. Anche quella che sale verso il cielo con una preghiera.