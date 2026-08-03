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3 Agosto 2026 - 12.49

Caldo intenso in Veneto, confermata l’allerta gialla per ondate di calore: possibile proroga fino a giovedì

P.U.
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Il caldo non dà tregua al Veneto. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata di martedì 4 agosto l’allerta gialla per le ondate di calore su tutto il territorio regionale, a causa delle elevate temperature che continuano a interessare la regione.

L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto e riguarda le giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto. Le condizioni di disagio fisico legate al caldo intenso resteranno sostanzialmente stazionarie anche nei prossimi giorni.

Secondo le previsioni, la situazione potrebbe portare a una prosecuzione dell’allerta climatica almeno fino a giovedì 6 agosto, in considerazione del persistere delle temperature elevate.

Il bollettino di vigilanza meteorologica segnala inoltre una fase di instabilità pomeridiana soprattutto nelle zone montane. Tra oggi e domani non si escludono locali fenomeni, con probabilità contenuta o molto bassa di episodi intensi. Anche nelle giornate di mercoledì e giovedì saranno possibili annuvolamenti e qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi.

La raccomandazione resta quella di prestare particolare attenzione nelle ore più calde della giornata, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, adottando comportamenti utili a limitare gli effetti del caldo.

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