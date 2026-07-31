Caldo, confermata l’allerta gialla in tutto il Veneto anche per sabato. Oggi rischio temporali su montagne e Pedemontana

La Protezione civile del Veneto conferma l’allerta gialla per le ondate di calore su tutto il territorio regionale anche per la giornata di domani, sabato 1° agosto. Il nuovo bollettino emesso oggi dal Centro Funzionale Decentrato evidenzia inoltre, per la giornata di venerdì 31 luglio, un’allerta gialla anche per rischio idrogeologico dovuto ai temporali in alcune aree montane e pedemontane della regione.

Per oggi, oltre all’attenzione per il caldo intenso, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per il rischio di temporali nelle zone del Feltrino, Prealpi vicentine e Altopiano dei Sette Comuni, Pedemontana e alta pianura centrale, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale, Lessinia meridionale e alta pianura veronese.

Secondo le previsioni, tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi sulle aree montane e pedemontane, in particolare nei settori centro-occidentali. Non si escludono locali sconfinamenti verso la pianura interna, dove potranno verificarsi fenomeni anche di forte intensità.

Per la giornata di domani, sabato 1° agosto, resta invece confermata su tutto il Veneto la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per il rischio di ondate di calore. Il livello di disagio fisico è previsto intenso in tutta la regione.

Le previsioni indicano inoltre la possibilità, tra sabato e lunedì, di qualche rovescio o temporale pomeridiano sulle zone montane. Al momento, tuttavia, la probabilità che si sviluppino fenomeni significativi ai fini dell’allertamento è considerata bassa.

Per domenica e lunedì la situazione relativa al caldo dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata, con il disagio fisico e il rischio legato alle ondate di calore previsti su livelli stazionari nella maggior parte del territorio regionale.