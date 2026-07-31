Rapina da 600 mila euro a Marostica: perquisito 27enne di Napoli residente nel Casertano, sequestrati due cellulari

Un 27enne originario di Napoli e residente a Castel Volturno, in provincia di Caserta, è indagato per una violenta rapina aggravata con lesioni personali avvenuta a Marostica nel settembre 2025. Nei suoi confronti la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione personale e locale, sequestrando due telefoni cellulari ora al vaglio degli investigatori.

L’operazione è stata condotta il 29 luglio 2026 dal personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Bassano del Grappa, al termine di una complessa attività investigativa che ha coinvolto gli operatori tra Veneto e Campania.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia e condanne a suo carico, è stato individuato dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti avviati dopo una rapina avvenuta il 5 settembre 2025 a Marostica.

Quel giorno gli agenti delle Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa erano intervenuti dopo una violenta aggressione ai danni di due imprenditori: un uomo di 63 anni residente in Brasile e una donna di 81 anni residente in Svizzera.

Secondo quanto denunciato dalle vittime, ad agire sarebbe stato un commando composto da più persone, che avrebbe sottratto due trolley contenenti un ingente quantitativo di pietre preziose del tipo “Acquamarina”. Il valore commerciale complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 600 mila euro.

La perquisizione eseguita nei confronti del 27enne ha consentito il sequestro di due telefoni cellulari utilizzati dal giovane, dispositivi che saranno ora analizzati dagli inquirenti per acquisire eventuali elementi utili alle indagini.

L’attività investigativa prosegue per ricostruire nel dettaglio il ruolo dell’indagato e gli eventuali collegamenti con gli altri soggetti coinvolti nella rapina. Per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta alle indagini sarà accertata definitivamente solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.