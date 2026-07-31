EX CINEMA CORSO, SIAMO ENTRATI NEL CANTIERE: NASCERÀ UNO SPAZIO INTERNAZIONALE PER ARTE, CULTURA E FORMAZIONE

Lavori in corso all’interno dell’ex Cinema Corso di Vicenza, destinato a trasformarsi in un nuovo polo culturale di respiro internazionale grazie al progetto promosso dalla Fondazione Roi. Siamo entrati nel cantiere per vedere da vicino la fase di ristrutturazione di uno degli edifici destinati a cambiare volto a un importante quadrante della città.

Mentre procedono gli interventi strutturali, prende forma anche la governance del futuro spazio, con il coinvolgimento del mondo istituzionale e imprenditoriale per costruire un modello sostenibile e innovativo, capace di coniugare cultura contemporanea, ricerca e sviluppo del territorio.

Il progetto guarda infatti oltre la semplice riqualificazione dell’immobile: l’obiettivo è creare un luogo aperto alla dimensione internazionale, dedicato alla produzione culturale contemporanea, agli scambi e alla formazione. In questa prospettiva si inserisce anche l’accordo con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza per valorizzare l’intero quadrante urbano, rafforzandone la vocazione come area di incontro tra università, creatività e innovazione.

Tra gli elementi più significativi del progetto c’è la realizzazione di una foresteria, pensata per accogliere cinque residenze artistiche, ma anche studenti stranieri, dottorandi, docenti universitari e relatori coinvolti nelle attività che saranno ospitate nel nuovo spazio.

Un luogo quindi destinato a diventare un punto di riferimento per Vicenza, capace di attrarre energie e competenze dall’Italia e dall’estero e di offrire alla città una nuova piattaforma dedicata al contemporaneo. Intervista alla presidente della Fondazione Roi, Francesca Lazzari