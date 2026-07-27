UN CAFFÈ CON IL SINDACO: A VALDAGNO IL COMUNE ASCOLTA I CITTADINI DAVANTI A UN ESPRESSO… E FUNZIONA!

Un caffè per segnalare un problema, proporre una soluzione o confrontarsi direttamente con il sindaco. A Valdagno l’iniziativa “Un buon caffè con il Sindaco”, avviata dal primo cittadino Maurizio Zordan, sta riscuotendo un crescente successo. L’idea, nata durante la campagna elettorale e diventata realtà con l’apertura del Garibaldi, prevedeva inizialmente un appuntamento ogni giovedì dalle 8 alle 9, con il sindaco che offre il caffè e incontra i cittadini previa prenotazione tramite l’Urp. Il buon riscontro ottenuto ha però portato ad ampliare il progetto con altre due sedi: il lunedì alle 7 al Novecento Caffè, vicino alla chiesa di Ponte dei Nori, e il martedì alle 7.30 alla Fiaccola di Novale. Un modo informale ma concreto per avvicinare i cittadini al Comune, affrontando temi che spaziano dalla viabilità – con proposte già trasmesse agli uffici competenti – fino al problema della velocità sulle strade e a molte altre segnalazioni che arrivano direttamente dal territorio.